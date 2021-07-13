https://ria.ru/20210713/vodopad-1741155869.html
В Ленинградской области пересох Саблинский водопад
В Ленинградской области пересох Саблинский водопад - РИА Новости, 13.07.2021
В Ленинградской области пересох Саблинский водопад
Из-за аномально жаркой погоды в Ленинградской области обмелела река Саблинка в Тосненском районе, которая питает местный водопад и он пересох, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:59
2021-07-13T20:59
2021-07-13T20:59
россия
ленинградская область
тосненский район
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Из-за аномально жаркой погоды в Ленинградской области обмелела река Саблинка в Тосненском районе, которая питает местный водопад и он пересох, сообщили в пресс-службе комитета по природным ресурсам региона."Река Саблинка сильно обмелела, это естественное природное явление, которое уже случалось не раз в истории Саблинки. Это связано с долгим отсутствием осадков и понижением уровня грунтовых вод. Это и повлияло на Саблинский водопад", - сообщили в пресс-службе комитета.В комитете по природным ресурсам отметили, что настоятельно просят граждан не подниматься на высохшие своды водопада, это опасно для жизни и здоровья, поскольку это может вызвать обрушения его уступов.Саблинский водопад является самым высоким в Ленинградской области, его высота в разное время года колеблется от 3 до 4 метров.
https://ria.ru/20210713/zhara-1741090919.html
россия
ленинградская область
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россия, ленинградская область, тосненский район, общество
В Ленинградской области пересох Саблинский водопад
В Ленинградской области пересох Саблинский водопад из-за аномально жаркой погоды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости.
Из-за аномально жаркой погоды в Ленинградской области
обмелела река Саблинка в Тосненском районе
, которая питает местный водопад и он пересох, сообщили в пресс-службе комитета по природным ресурсам региона.
"Река Саблинка сильно обмелела, это естественное природное явление, которое уже случалось не раз в истории Саблинки. Это связано с долгим отсутствием осадков и понижением уровня грунтовых вод. Это и повлияло на Саблинский водопад", - сообщили в пресс-службе комитета.
В комитете по природным ресурсам отметили, что настоятельно просят граждан не подниматься на высохшие своды водопада, это опасно для жизни и здоровья, поскольку это может вызвать обрушения его уступов.
Саблинский водопад является самым высоким в Ленинградской области, его высота в разное время года колеблется от 3 до 4 метров.