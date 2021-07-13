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В Совфеде рассказали о попытках внешнего вмешательства в дела России
В Совфеде рассказали о попытках внешнего вмешательства в дела России - РИА Новости, 13.07.2021
В Совфеде рассказали о попытках внешнего вмешательства в дела России
Подавляющее число попыток внешнего вмешательства направлено в последние месяцы против электорального суверенитета РФ, на дискредитацию выборов в Госдуму, заявил РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:19
2021-07-13T13:19
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Подавляющее число попыток внешнего вмешательства направлено в последние месяцы против электорального суверенитета РФ, на дискредитацию выборов в Госдуму, заявил глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров."Мониторинговая группа практически в ежедневном режиме фиксирует все новые попытки вмешаться в суверенные дела России. Подавляющее число попыток вмешательства в эти месяцы направлено против электорального суверенитета РФ, на дискредитацию выборов в Госдуму", - отметил сенатор на заседании комиссии во вторник.По его словам, "в деструктивной работе задействованы как официальные лица стран Запада, так и действующие в их интересах СМИ и иноагенты". Механизм скоординированной работы наших оппонентов хорошо виден на примере информационных кампаний в поддержку несистемной оппозиции и радикалов разного толка, сказал Джабаров.Политик отметил, что освещением деятельности так называемой несистемной оппозиции и участников организаций, признанных в России экстремистскими, в основном занимаются СМИ-иноагенты и издания, вызывающие вопросы у надзорных органов. "На получаемое из-за рубежа финансирование повышается их публичность и заметность в медиапространстве, раскручиваются искусственные информационные поводы", - подчеркнул Джабаров.Он также отметил важность участия гражданского общества в вопросах обеспечения национальных интересов России. "Согласен с тем, что задачи обновленной стратегии национальной безопасности должны решать не только силовые структуры, но и все здоровые силы нашего общества. Только совместные усилия общества и государства могут эффективно выполнить задачи усиления нашей безопасности и создать условия для стабильного развития страны в интересах всех наших граждан", - заключил сенатор.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210705/vmeshatelstvo-1739957917.html
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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, госдума рф, политика
В Совфеде рассказали о попытках внешнего вмешательства в дела России
13:19 13.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сенатор Джабаров заявил, что попытки внешнего вмешательства направлены на дискредитацию выборов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Подавляющее число попыток внешнего вмешательства направлено в последние месяцы против электорального суверенитета РФ, на дискредитацию выборов в Госдуму, заявил глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Мониторинговая группа практически в ежедневном режиме фиксирует все новые попытки вмешаться в суверенные дела России. Подавляющее число попыток вмешательства в эти месяцы направлено против электорального суверенитета РФ, на дискредитацию выборов в Госдуму", - отметил сенатор на заседании комиссии во вторник.
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По его словам, "в деструктивной работе задействованы как официальные лица стран Запада, так и действующие в их интересах СМИ и иноагенты". Механизм скоординированной работы наших оппонентов хорошо виден на примере информационных кампаний в поддержку несистемной оппозиции и радикалов разного толка, сказал Джабаров.
Политик отметил, что освещением деятельности так называемой несистемной оппозиции и участников организаций, признанных в России экстремистскими, в основном занимаются СМИ-иноагенты и издания, вызывающие вопросы у надзорных органов. "На получаемое из-за рубежа финансирование повышается их публичность и заметность в медиапространстве, раскручиваются искусственные информационные поводы", - подчеркнул Джабаров.
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Он также отметил важность участия гражданского общества в вопросах обеспечения национальных интересов России. "Согласен с тем, что задачи обновленной стратегии национальной безопасности должны решать не только силовые структуры, но и все здоровые силы нашего общества. Только совместные усилия общества и государства могут эффективно выполнить задачи усиления нашей безопасности и создать условия для стабильного развития страны в интересах всех наших граждан", - заключил сенатор.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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