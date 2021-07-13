https://ria.ru/20210713/udmurtiya-1741071605.html
Удмуртия получит более 500 миллионов рублей на развитие сел
Удмуртия получит более 500 миллионов рублей на развитие сел - РИА Новости, 13.07.2021
Удмуртия получит более 500 миллионов рублей на развитие сел
Удмуртия дополнительно получит 510 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:12
2021-07-13T13:12
2021-07-13T13:12
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россия
александр бречалов
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УФА, 13 июл – РИА Новости. Удмуртия дополнительно получит 510 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий, заявил глава региона Александр Бречалов."Пятьсот десять миллионов рублей дополнительно получит Удмуртия из федерального бюджета на комплексное развитие сельских территорий. Средства будут направлены на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, а также улучшение жилищных условий селян, в том числе сельскую ипотеку", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из этих средств социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат более 40 семей, 55 миллионов рублей будут перечислены на реализацию 54 проектов по благоустройству сельских территорий, 409 миллионов рублей будут направлены на развитие инфраструктуры в Граховском, Кизнерском, Увинском и Можгинском районах."Построим и отремонтируем девять социальных и инженерных объектов, в том числе - культурно-спортивный комплекс с детским садом в деревне Старая Игра, две группы детского сада в селе Верхняя Игра, досуговый центр в селе Нылга Увинского района, сети водоснабжения в поселке Кизнер, газораспределительные сети в деревне Малая Сюга Можгинского района", - сообщил глава Удмуртии.Он отметил, что на дополнительные средства также проведут реконструкцию школы в поселке Кизнер, капремонт здания Первомайского сельского ДК в Увинском районе, спортивного зала в деревне Большой Жужгес, здания Поршур-Туклинского сельского дома культуры.Бречалов добавил, что таких результатов удалось достичь благодаря командной работе с депутатом Государственной думы, членом парламентской фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым.
https://ria.ru/20210707/udmurtiya-1740341897.html
https://ria.ru/20210701/udmurtiya-1739352764.html
https://ria.ru/20210704/stroitelstvo-1739805863.html
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россия, александр бречалов, единая россия, удмуртская республика (удмуртия), можгинский район, общество
Удмуртия получит более 500 миллионов рублей на развитие сел
Глава Удмуртии Бречалов заявил, что регион получит 510 миллионов рублей на развитие сел