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Twitter по ошибке верифицировал "аккаунт кота"
Twitter по ошибке верифицировал "аккаунт кота" - РИА Новости, 13.07.2021
Twitter по ошибке верифицировал "аккаунт кота"
Администрация социальной сети Twitter случайно подтвердила подлинность шести фейковых аккаунтов, включая пользователя, в профиле которого была размещена... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:06
2021-07-13T18:01
twitter
соцсети
технологии
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Администрация социальной сети Twitter случайно подтвердила подлинность шести фейковых аккаунтов, включая пользователя, в профиле которого была размещена фотография кота, сообщает портал Gizmodo, который посвящен новостям из мира науки и технологий.В понедельник пользователь соцсети под ником Conspirador Norteño, "специалист по обработке данных", сообщил о том, что 16 июня в Twitter были созданы шесть аккаунтов, которые получили голубую отметку подлинности от администрации соцсети. На них было подписано около тысячи пользователей, при этом сами они не публиковали никаких сообщений.Как предположил Norteño, эти аккаунты, а также более 900 их фолловеров были частью ботнета (компьютерной сети, состоящей из хостов с запущенными ботами – ред.) для рассылки спама. Кто стоял за этой "фейковой Twitter-армией", как отмечает портал, неизвестно. По состоянию на понедельник эти шесть аккаунтов были заблокированы.
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twitter, соцсети, технологии, в мире
Twitter по ошибке верифицировал "аккаунт кота"
17:06 13.07.2021 (обновлено: 18:01 13.07.2021)
 
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Twitter по ошибке верифицировал шесть фейковых аккаунтов, включая "аккаунт кота", сообщили СМИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Администрация социальной сети Twitter случайно подтвердила подлинность шести фейковых аккаунтов, включая пользователя, в профиле которого была размещена фотография кота, сообщает портал Gizmodo, который посвящен новостям из мира науки и технологий.
В понедельник пользователь соцсети под ником Conspirador Norteño, "специалист по обработке данных", сообщил о том, что 16 июня в Twitter были созданы шесть аккаунтов, которые получили голубую отметку подлинности от администрации соцсети. На них было подписано около тысячи пользователей, при этом сами они не публиковали никаких сообщений.
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Как предположил Norteño, эти аккаунты, а также более 900 их фолловеров были частью ботнета (компьютерной сети, состоящей из хостов с запущенными ботами – ред.) для рассылки спама. Кто стоял за этой "фейковой Twitter-армией", как отмечает портал, неизвестно. По состоянию на понедельник эти шесть аккаунтов были заблокированы.
"Мы по ошибке одобрили заявления на верификацию небольшого числа фальшивых (фейковых) аккаунтов. Сейчас в соответствии с политикой платформы по борьбе со спамом и манипуляциями мы бессрочно приостановили действие этих аккаунтов и убрали их значки о верификации", - сообщил порталу официальный представитель Twitter.
 
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