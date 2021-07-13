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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/turtsiya-1741062386.html
В Турции число случаев заражения штаммом "дельта" возросло почти втрое
В Турции число случаев заражения штаммом "дельта" возросло почти втрое - РИА Новости, 13.07.2021
В Турции число случаев заражения штаммом "дельта" возросло почти втрое
Число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса в Турции возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750, заявил глава минздрава республики... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:26
2021-07-13T12:28
здоровье - общество
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общество
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса в Турции возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.Шестого июля Коджа заявлял о трех случаях заражения штаммом "дельта плюс" в трех провинциях, включая Стамбул.Отвечая на вопрос о возможном введении обязательной вакцинации, Коджа заявил, что "на повестке дня принудительная вакцинация не стоит, мы предпочитаем метод убеждения"."Вакцинация немного ускорилась, но все еще не на удовлетворительном уровне. В районах, где ее уровень недостаточен, мы наблюдаем повышение заболеваемости на 20%", - добавил министр.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 38 миллионов граждан, две дозы – более 17 миллионов.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. За последний месяц он стабилизировался на уровне 5-6 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране.
https://ria.ru/20210712/voz-1740988698.html
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здоровье - общество, стамбул, общество, в мире, коронавирус covid-19, турция
В Турции число случаев заражения штаммом "дельта" возросло почти втрое
12:26 13.07.2021 (обновлено: 12:28 13.07.2021)
 
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / Emrah Gurel

Число случаев заражения штаммом "дельта" в Турции возросло за неделю почти втрое и достигло 750

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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса в Турции возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
"По штамму "дельта" число случаев возросло за неделю с 286 до 750 в 36 провинциях. По штамму "дельта плюс" у нас хорошая новость: роста случаев не зафиксировано", - сказал Коджа журналистам.
Шестого июля Коджа заявлял о трех случаях заражения штаммом "дельта плюс" в трех провинциях, включая Стамбул.
Отвечая на вопрос о возможном введении обязательной вакцинации, Коджа заявил, что "на повестке дня принудительная вакцинация не стоит, мы предпочитаем метод убеждения".
"Вакцинация немного ускорилась, но все еще не на удовлетворительном уровне. В районах, где ее уровень недостаточен, мы наблюдаем повышение заболеваемости на 20%", - добавил министр.
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В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 38 миллионов граждан, две дозы – более 17 миллионов.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. За последний месяц он стабилизировался на уровне 5-6 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране.
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