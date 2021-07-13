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Суд отложил рассмотрение апелляций по иску "Царьграда" к Google
Суд отложил рассмотрение апелляций по иску "Царьграда" к Google - РИА Новости, 13.07.2021
Суд отложил рассмотрение апелляций по иску "Царьграда" к Google
Суд в Москве пошел навстречу компании Google и после ее просьбы отложил рассмотрение апелляций по иску телеканала "Царьград", чтобы у сторон было время для... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:15
2021-07-13T15:15
телеканал царьград
девятый арбитражный апелляционный суд
константин малофеев
youtube
google
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд в Москве пошел навстречу компании Google и после ее просьбы отложил рассмотрение апелляций по иску телеканала "Царьград", чтобы у сторон было время для достижения мирового соглашения, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ.Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отложил на 16 августа рассмотрение апелляционных жалоб трех структур Google на решение, которым их обязали восстановить телеканалу "Царьград" доступ к его заблокированному в июле 2020 года каналу на YouTube, а в случае неисполнения – выплачивать увеличивающийся в геометрической прогрессии штраф. В карточке дела в картотеке арбитражных дел причины переноса слушаний не приводились."Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы на этой неделе отложил рассмотрение дела до 16 августа после просьбы Google дать больше времени, чтобы обе стороны могли достичь мирового соглашения", - говорится в сообщении агентства.Сообщается, что "Царьград" обращался к Google с предложением о переговорах после решения арбитражного суда Москвы в апреле. Тогда суд полностью удовлетворил иск учредителя телеканала "Царьград" к ирландской Google Ireland Limited, американской Google LLC и российскому ООО "Гугл" с требованием восстановить доступ к аккаунту в YouTube, который был заблокирован в июле 2020 года.Ответчики объяснили блокировку аккаунта и односторонний отказ от договора санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева. При этом они никак не аргументировали, почему блокировка произошла через 6 лет после введения санкций.Суд указал в решении, что исполнение иностранных санкций является нарушением публичного порядка России, поэтому Google на их основании не имел права прекращать договор. Суд также принял во внимание довод истца о том, что исполнение договора "не направлено на перенос имущественных благ от истца к ответчику и наоборот, на запрет чего и направлены финансовые санкции", так что у ответчиков не было оснований отказываться от договора даже с учетом санкций. Наконец, суд установил нарушение ответчиками порядка расторжения договора, закрепленного их собственными правилами.Суд также удовлетворил требование истца о взыскании судебной неустойки (астрента) в случае неисполнения решения. В первую неделю истцы должны будут выплачивать 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, во вторую – по 200 тысяч за день, в третью – по 400 тысяч за день и так далее. По подсчетам Forbes, штраф за 7 месяцев неисполнения достигнет 94 триллионов рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/tsargrad-1728275700.html
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телеканал царьград, девятый арбитражный апелляционный суд, константин малофеев, youtube, google, экономика
Суд отложил рассмотрение апелляций по иску "Царьграда" к Google
15:15 13.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Суд отложил рассмотрение апелляций по иску "Царьграда", чтобы канал мог договориться с Google

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд в Москве пошел навстречу компании Google и после ее просьбы отложил рассмотрение апелляций по иску телеканала "Царьград", чтобы у сторон было время для достижения мирового соглашения, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ.
Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отложил на 16 августа рассмотрение апелляционных жалоб трех структур Google на решение, которым их обязали восстановить телеканалу "Царьград" доступ к его заблокированному в июле 2020 года каналу на YouTube, а в случае неисполнения – выплачивать увеличивающийся в геометрической прогрессии штраф. В карточке дела в картотеке арбитражных дел причины переноса слушаний не приводились.
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"Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы на этой неделе отложил рассмотрение дела до 16 августа после просьбы Google дать больше времени, чтобы обе стороны могли достичь мирового соглашения", - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что "Царьград" обращался к Google с предложением о переговорах после решения арбитражного суда Москвы в апреле. Тогда суд полностью удовлетворил иск учредителя телеканала "Царьград" к ирландской Google Ireland Limited, американской Google LLC и российскому ООО "Гугл" с требованием восстановить доступ к аккаунту в YouTube, который был заблокирован в июле 2020 года.
Ответчики объяснили блокировку аккаунта и односторонний отказ от договора санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева. При этом они никак не аргументировали, почему блокировка произошла через 6 лет после введения санкций.
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Суд указал в решении, что исполнение иностранных санкций является нарушением публичного порядка России, поэтому Google на их основании не имел права прекращать договор. Суд также принял во внимание довод истца о том, что исполнение договора "не направлено на перенос имущественных благ от истца к ответчику и наоборот, на запрет чего и направлены финансовые санкции", так что у ответчиков не было оснований отказываться от договора даже с учетом санкций. Наконец, суд установил нарушение ответчиками порядка расторжения договора, закрепленного их собственными правилами.
Суд также удовлетворил требование истца о взыскании судебной неустойки (астрента) в случае неисполнения решения. В первую неделю истцы должны будут выплачивать 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, во вторую – по 200 тысяч за день, в третью – по 400 тысяч за день и так далее. По подсчетам Forbes, штраф за 7 месяцев неисполнения достигнет 94 триллионов рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet.
 
телеканал ЦарьградДевятый арбитражный апелляционный судКонстантин МалофеевYouTubeGoogleЭкономика
 
 
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