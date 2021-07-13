https://ria.ru/20210713/statya-1741070590.html

Песков назвал статью Путина хорошим поводом для обсуждения

Песков назвал статью Путина хорошим поводом для обсуждения - РИА Новости, 13.07.2021

Песков назвал статью Путина хорошим поводом для обсуждения

Статья президента РФ Владимира Путина об Украине - это хороший повод для обсуждения, от нее можно отталкиваться для наполнения российско-украинских отношений,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:04

2021-07-13T13:04

2021-07-13T13:04

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

украина

политика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина об Украине - это хороший повод для обсуждения, от нее можно отталкиваться для наполнения российско-украинских отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована накануне на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "Анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи."Эта статья - это глубокий, это очень хороший повод для обсуждения, и именно отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, политика