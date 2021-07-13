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В Ленинградской области собака напала на восьмилетнего ребенка
В Ленинградской области собака напала на восьмилетнего ребенка - РИА Новости, 13.07.2021
В Ленинградской области собака напала на восьмилетнего ребенка
Собака напала на восьмилетнего мальчика в городе Волхов Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:23
2021-07-13T13:23
2021-07-13T13:23
ленинградская область
волхов
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Собака напала на восьмилетнего мальчика в городе Волхов Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры."Волховской городской прокуратурой проводится проверка по факту получения телесных повреждений восьмилетним мальчиком в результате укусов собаки в городе Волхов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, собака выбралась с территории соседнего участка и покусала мальчика, когда он подошел ее погладить.По данным пресс-службы, собака не бойцовской породы. "По результатам проверки будет дана оценка действиям хозяев собаки по соблюдению требований законодательства о содержании животных, а также оценены действия родителей пострадавшего", - говорится в сообщении.
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ленинградская область, волхов, происшествия
В Ленинградской области собака напала на восьмилетнего ребенка
Собака напала на восьмилетнего мальчика в городе Волхов Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости.
Собака напала на восьмилетнего мальчика в городе Волхов Ленинградской области
, ведется проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"Волховской городской прокуратурой проводится проверка по факту получения телесных повреждений восьмилетним мальчиком в результате укусов собаки в городе Волхов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, собака выбралась с территории соседнего участка и покусала мальчика, когда он подошел ее погладить.
"Мальчик с рваной раной нижней губы, укусами предплечья и туловища помещен в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние ребенка удовлетворительное, чувствует себя хорошо", - сообщает прокуратура.
По данным пресс-службы, собака не бойцовской породы. "По результатам проверки будет дана оценка действиям хозяев собаки по соблюдению требований законодательства о содержании животных, а также оценены действия родителей пострадавшего", - говорится в сообщении.