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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210713/serebrennikov-1741103681.html
Серебренников рассказал, как готовится к новым фильмам
Серебренников рассказал, как готовится к новым фильмам - РИА Новости, 13.07.2021
Серебренников рассказал, как готовится к новым фильмам
Режиссер Кирилл Серебренников, фильм которого "Петровы в гриппе" был представлен на Каннском фестивале во Франции, рассказал, что влияет на него как художника,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:39
2021-07-13T15:39
культура
юрий колокольников
кино и сериалы
новости культуры
иван дорн
чулпан хаматова
каннский кинофестиваль
кирилл серебренников
франция
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КАНН, 13 июл - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, фильм которого "Петровы в гриппе" был представлен на Каннском фестивале во Франции, рассказал, что влияет на него как художника, и в чем заключаются сложности при работе над картинами."Все трудности ты носишь в самом себе. Трудно было снимать, потому что что-то такое придумывается, а как это реализовать, никогда не знаешь. Вообще каждый фильм снимаешь с нуля. И это счастье, что была и есть, собственно, хорошая команда", - сказал Серебренников на пресс-конференции в Канне, в которой он участвовал дистанционно."Мы вчера праздновали премьеру фильма ("Петровы в гриппе") на Каннском фестивале. Красная дорожка, наши друзья идут по ней. А мы в павильоне, где я сейчас снимаю новый фильм, тоже себе устроили красную дорожку, ходили по ней и смотрели трансляцию, как наши друзья по ней идут", - отметил режиссёр.Серебренников пояснил, что работает над новым фильмом с той же командой, которая работала над "Петровыми в гриппе".По словам режиссера, большое французское, итальянское, британское, американское кино сформировало у него отношение к кинематографу как к искусству.Говоря о "Петровых в гриппе", он отметил метафоричность картины. "Но честно говоря, мы начали снимать фильм еще до того, как кто-то произнес слово пандемия. Наверное, у русской литературы - а роман Сальникова, по которому снят фильм - это прекрасная русская литература… есть какое-то пророчество", - добавил он.В начале пресс-конференции Серебренников в шутку назвал себя "zoom-персоной"."Я не под домашним арестом. Но видите, ситуация лучше уже. Раньше я не мог даже в виде телевизора быть на пресс-конференции. А сейчас уже могу в виде телевизора. Так что все лучше. Но я в тенденции общемировой - zoom-персона. Мне кажется, мы все к этому немножко привыкли. Я с вами, а вы со мной, и практически никакого дискомфорта", - сказал режиссер.В понедельник актеры фильма "Петровы в гриппе" представили картину на Каннском фестивале, она входит в основную конкурсную программу и претендует на главную награду - "Золотую пальмовую ветвь".После показа фильма Серебренников, которому не разрешено покидать территорию России, присоединился к мероприятию по телефонной связи и поприветствовал зрителей.Роли в фильме сыграли Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов.Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.Работы Серебренникова не первый раз участвуют в Каннском фестиваля. Его фильм "Лето" был представлен в Канне в 2018 году в рамках конкурсной программы, а в 2016 году картина "Ученик" входила в программу "Особый взгляд".
https://ria.ru/20210712/petrovy-1740949858.html
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юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, иван дорн , чулпан хаматова, каннский кинофестиваль, кирилл серебренников, франция
Серебренников рассказал, как готовится к новым фильмам
15:39 13.07.2021
 
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей ПономаревКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев

Серебренников на Каннском фестивале рассказал, как готовится к новым фильмам

Читать ria.ru в
КАНН, 13 июл - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, фильм которого "Петровы в гриппе" был представлен на Каннском фестивале во Франции, рассказал, что влияет на него как художника, и в чем заключаются сложности при работе над картинами.
"Все трудности ты носишь в самом себе. Трудно было снимать, потому что что-то такое придумывается, а как это реализовать, никогда не знаешь. Вообще каждый фильм снимаешь с нуля. И это счастье, что была и есть, собственно, хорошая команда", - сказал Серебренников на пресс-конференции в Канне, в которой он участвовал дистанционно.
"Мы вчера праздновали премьеру фильма ("Петровы в гриппе") на Каннском фестивале. Красная дорожка, наши друзья идут по ней. А мы в павильоне, где я сейчас снимаю новый фильм, тоже себе устроили красную дорожку, ходили по ней и смотрели трансляцию, как наши друзья по ней идут", - отметил режиссёр.
Серебренников пояснил, что работает над новым фильмом с той же командой, которая работала над "Петровыми в гриппе".
Отвечая на вопрос журналистов, что влияет на него как художника, он сказал: "На нас все влияет. На меня влияют все фильмы, которые я смотрю. На меня влияют фильмы, которые мне нравятся, фильмы, которые мне не нравятся. На меня влияют какие-то видео-movies, которые попадают в ТикТок. Мы находимся в таком огромном информационном потоке".
По словам режиссера, большое французское, итальянское, британское, американское кино сформировало у него отношение к кинематографу как к искусству.
Говоря о "Петровых в гриппе", он отметил метафоричность картины. "Но честно говоря, мы начали снимать фильм еще до того, как кто-то произнес слово пандемия. Наверное, у русской литературы - а роман Сальникова, по которому снят фильм - это прекрасная русская литература… есть какое-то пророчество", - добавил он.
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В начале пресс-конференции Серебренников в шутку назвал себя "zoom-персоной".
"Я не под домашним арестом. Но видите, ситуация лучше уже. Раньше я не мог даже в виде телевизора быть на пресс-конференции. А сейчас уже могу в виде телевизора. Так что все лучше. Но я в тенденции общемировой - zoom-персона. Мне кажется, мы все к этому немножко привыкли. Я с вами, а вы со мной, и практически никакого дискомфорта", - сказал режиссер.
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В понедельник актеры фильма "Петровы в гриппе" представили картину на Каннском фестивале, она входит в основную конкурсную программу и претендует на главную награду - "Золотую пальмовую ветвь".
После показа фильма Серебренников, которому не разрешено покидать территорию России, присоединился к мероприятию по телефонной связи и поприветствовал зрителей.
Роли в фильме сыграли Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов.
Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.
Работы Серебренникова не первый раз участвуют в Каннском фестиваля. Его фильм "Лето" был представлен в Канне в 2018 году в рамках конкурсной программы, а в 2016 году картина "Ученик" входила в программу "Особый взгляд".
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КультураЮрий КолокольниковКино и сериалыНовости культурыИван ДорнЧулпан ХаматоваКаннский кинофестивальКирилл СеребренниковФранция
 
 
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