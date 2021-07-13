https://ria.ru/20210713/serebrennikov-1741103681.html

Серебренников рассказал, как готовится к новым фильмам

Серебренников рассказал, как готовится к новым фильмам - РИА Новости, 13.07.2021

Серебренников рассказал, как готовится к новым фильмам

Режиссер Кирилл Серебренников, фильм которого "Петровы в гриппе" был представлен на Каннском фестивале во Франции, рассказал, что влияет на него как художника,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:39

2021-07-13T15:39

2021-07-13T15:39

культура

юрий колокольников

кино и сериалы

новости культуры

иван дорн

чулпан хаматова

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кирилл серебренников

франция

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КАНН, 13 июл - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, фильм которого "Петровы в гриппе" был представлен на Каннском фестивале во Франции, рассказал, что влияет на него как художника, и в чем заключаются сложности при работе над картинами."Все трудности ты носишь в самом себе. Трудно было снимать, потому что что-то такое придумывается, а как это реализовать, никогда не знаешь. Вообще каждый фильм снимаешь с нуля. И это счастье, что была и есть, собственно, хорошая команда", - сказал Серебренников на пресс-конференции в Канне, в которой он участвовал дистанционно."Мы вчера праздновали премьеру фильма ("Петровы в гриппе") на Каннском фестивале. Красная дорожка, наши друзья идут по ней. А мы в павильоне, где я сейчас снимаю новый фильм, тоже себе устроили красную дорожку, ходили по ней и смотрели трансляцию, как наши друзья по ней идут", - отметил режиссёр.Серебренников пояснил, что работает над новым фильмом с той же командой, которая работала над "Петровыми в гриппе".По словам режиссера, большое французское, итальянское, британское, американское кино сформировало у него отношение к кинематографу как к искусству.Говоря о "Петровых в гриппе", он отметил метафоричность картины. "Но честно говоря, мы начали снимать фильм еще до того, как кто-то произнес слово пандемия. Наверное, у русской литературы - а роман Сальникова, по которому снят фильм - это прекрасная русская литература… есть какое-то пророчество", - добавил он.В начале пресс-конференции Серебренников в шутку назвал себя "zoom-персоной"."Я не под домашним арестом. Но видите, ситуация лучше уже. Раньше я не мог даже в виде телевизора быть на пресс-конференции. А сейчас уже могу в виде телевизора. Так что все лучше. Но я в тенденции общемировой - zoom-персона. Мне кажется, мы все к этому немножко привыкли. Я с вами, а вы со мной, и практически никакого дискомфорта", - сказал режиссер.В понедельник актеры фильма "Петровы в гриппе" представили картину на Каннском фестивале, она входит в основную конкурсную программу и претендует на главную награду - "Золотую пальмовую ветвь".После показа фильма Серебренников, которому не разрешено покидать территорию России, присоединился к мероприятию по телефонной связи и поприветствовал зрителей.Роли в фильме сыграли Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов.Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.Работы Серебренникова не первый раз участвуют в Каннском фестиваля. Его фильм "Лето" был представлен в Канне в 2018 году в рамках конкурсной программы, а в 2016 году картина "Ученик" входила в программу "Особый взгляд".

https://ria.ru/20210712/petrovy-1740949858.html

https://ria.ru/20210711/kino-1740492994.html

https://ria.ru/20210707/kino-1740150798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, иван дорн , чулпан хаматова, каннский кинофестиваль, кирилл серебренников, франция