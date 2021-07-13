https://ria.ru/20210713/rosselkhoznadzor-1741090387.html

Россельхознадзор предупредил о "маленькой бестии", угрожающей урожаю ягод

Россельхознадзор предупредил о "маленькой бестии", угрожающей урожаю ягод - РИА Новости, 13.07.2021

Россельхознадзор предупредил о "маленькой бестии", угрожающей урожаю ягод

Производство ягод и плодов в России может оказаться под угрозой в связи с быстрым распространением в мире опасного вредителя - азиатской ягодной дрозофилы,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:38

2021-07-13T14:38

2021-07-13T14:38

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

насекомые

природа

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Производство ягод и плодов в России может оказаться под угрозой в связи с быстрым распространением в мире опасного вредителя - азиатской ягодной дрозофилы, которую иногда называют "маленькой бестией", говорится в материалах Россельхознадзора.Ведомство во вторник опубликовало на официальном сайте информационное сообщение и видеоматериалы под названием "Плодовая муха Drosophila suzukii угрожает производству ягод и плодов России", касающиеся распространения в мире опасного вредителя ягодных и плодовых культур."Как Drosophila suzukii только не называют - пятнистокрылая дрозофила - из-за пятен на крыльях, азиатская прожорливая муха, маленькая бестия - из-за безумно быстрого распространения по миру. Созвучная названию японской машины, маленькая мушка, словно заведенная, методично завоевывает мир. Всего за десятилетие вредитель умудрился перебраться из родного ареала в Восточной Азии, примерно Китая и Кореи, на американские континенты, в Европу и Южную Азию, от единичных случаев в 2009 году до массового захвата насаждений несколько лет спустя", - говорится в представленных службой видеоматериалах.Вредитель повреждает плоды в стадии созревания, откладывая туда яйца, говорится в видеосообщении; личинки поедают вишню, клубнику, малину, ежевику, чернику, сливу, виноград, а их присутствие заметно по размягченной загнивающей ткани плода. Взрослые особи - только по ним возможно идентификация насекомого - мухи коричневато-желтого цвета с черными полосами на брюшке и ярко-красными глазами, длиной от 2 до 3 миллиметров.Согласно принятому в ноябре 2016 года решению ЕЭК, насекомое входит в Единый перечень карантинных объектов союза. Вредоносность личиночной стадии уже отмечается в 28 странах Евросоюза, указывает ведомство, предупреждая о том, что расширение ареала вредителя продолжается.В фильме, представленном на сайте службы, говорится о том, что в 2002 году единичный экземпляр такой мухи был обнаружен в Приморском крае, после чего на территории страны не выявлялся. В 2018-2019 годах сотрудники Россельхознадзора находили вредителя в импортной продукции - плодах из Турции, Индии, Таиланда. В 2021 году, по результатам проверки Белгородской межобластной ветлаборатории, муха была выявлена в клубнике из Турции.Россельхознадзор осуществляет ежегодные контрольные фитосанитарные обследования территории страны с целью исключения риска присутствия опасного вредителя. "Муха опасна. Ее занос и распространение на нашей территории грозит тем, что аграрии страны останутся без местных фруктов и винограда. Потери будут колоссальные", - говорится в видеоролике, представленном на сайте.

https://ria.ru/20210604/nasekomye-1735532250.html

https://ria.ru/20200713/1574251919.html

https://ria.ru/20210709/pchely-1740652148.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), насекомые, природа