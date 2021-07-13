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Путин заявил, что Белоруссия остается для России надежным партнером

Путин заявил, что Белоруссия остается для России надежным партнером - РИА Новости, 13.07.2021

Путин заявил, что Белоруссия остается для России надежным партнером

Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:24

2021-07-13T13:24

2021-07-13T14:17

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

санкт-петербург

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."Я хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь, я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства, но в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики", - сказал Путин.Он отметил, что встреча, как и договаривались, проходит после того, как правительства поработали, прежде всего, в сфере экономики.Путин добавил, что двусторонний товарооборот в прошлом году "немножко припал" из-за пандемии, примерно на 17%, а за первые 4-5 месяцев этого года он значительно вырос - на более чем 37%.

россия

белоруссия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, санкт-петербург, в мире