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Путин заявил, что Белоруссия остается для России надежным партнером
Путин заявил, что Белоруссия остается для России надежным партнером - РИА Новости, 13.07.2021
Путин заявил, что Белоруссия остается для России надежным партнером
Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:24
2021-07-13T14:17
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
санкт-петербург
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."Я хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь, я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства, но в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики", - сказал Путин.Он отметил, что встреча, как и договаривались, проходит после того, как правительства поработали, прежде всего, в сфере экономики.Путин добавил, что двусторонний товарооборот в прошлом году "немножко припал" из-за пандемии, примерно на 17%, а за первые 4-5 месяцев этого года он значительно вырос - на более чем 37%.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, санкт-петербург, в мире
Путин заявил, что Белоруссия остается для России надежным партнером
13:24 13.07.2021 (обновлено: 14:17 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Санкт-Петербурге начались переговоры президентов Путина и Лукашенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
"Я хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь, я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства, но в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики", - сказал Путин.
Он отметил, что встреча, как и договаривались, проходит после того, как правительства поработали, прежде всего, в сфере экономики.
Путин добавил, что двусторонний товарооборот в прошлом году "немножко припал" из-за пандемии, примерно на 17%, а за первые 4-5 месяцев этого года он значительно вырос - на более чем 37%.
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияСанкт-ПетербургВ мире
 
 
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