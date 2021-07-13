https://ria.ru/20210713/putin-1741028215.html

Путин встретится с Лукашенко во вторник

Путин встретится с Лукашенко во вторник - РИА Новости, 13.07.2021

Путин встретится с Лукашенко во вторник

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:22

2021-07-13T09:22

2021-07-13T09:41

александр лукашенко

владимир путин

санкт-петербург

политика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня пройдёт рабочая встреча в Санкт Петербурге", - сказал Песков.Также близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в Санкт-Петербурге намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.Отмечается, что этот визит Лукашенко в Санкт-Петербург продолжает "сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".Как уточнил канал, Лукашенко и Путин договорились о нынешней встрече 1 июля, во время телефонного разговора. Президент Белоруссии вылетел в Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20210701/podderzhka-1739388873.html

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александр лукашенко, владимир путин, санкт-петербург, политика