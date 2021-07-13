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Путин встретится с Лукашенко во вторник
Путин встретится с Лукашенко во вторник - РИА Новости, 13.07.2021
Путин встретится с Лукашенко во вторник
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:22
2021-07-13T09:41
александр лукашенко
владимир путин
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня пройдёт рабочая встреча в Санкт Петербурге", - сказал Песков.Также близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в Санкт-Петербурге намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.Отмечается, что этот визит Лукашенко в Санкт-Петербург продолжает "сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".Как уточнил канал, Лукашенко и Путин договорились о нынешней встрече 1 июля, во время телефонного разговора. Президент Белоруссии вылетел в Санкт-Петербург.
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александр лукашенко, владимир путин, санкт-петербург, политика
Путин встретится с Лукашенко во вторник
09:22 13.07.2021 (обновлено: 09:41 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Путин встретится с главой Белоруссии Лукашенко во вторник в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня пройдёт рабочая встреча в Санкт Петербурге", - сказал Песков.
Также близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в Санкт-Петербурге намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.
"В Санкт-Петербурге (сегодня – ред.) состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот визит Лукашенко в Санкт-Петербург продолжает "сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".
Как уточнил канал, Лукашенко и Путин договорились о нынешней встрече 1 июля, во время телефонного разговора. Президент Белоруссии вылетел в Санкт-Петербург.
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