https://ria.ru/20210713/putin-1741028215.html
Путин встретится с Лукашенко во вторник
Путин встретится с Лукашенко во вторник - РИА Новости, 13.07.2021
Путин встретится с Лукашенко во вторник
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:22
2021-07-13T09:22
2021-07-13T09:41
александр лукашенко
владимир путин
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729518941_0:71:3514:2048_1920x0_80_0_0_3fc55e34c41dc515aa013ca246f5eaba.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня пройдёт рабочая встреча в Санкт Петербурге", - сказал Песков.Также близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в Санкт-Петербурге намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.Отмечается, что этот визит Лукашенко в Санкт-Петербург продолжает "сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".Как уточнил канал, Лукашенко и Путин договорились о нынешней встрече 1 июля, во время телефонного разговора. Президент Белоруссии вылетел в Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20210701/podderzhka-1739388873.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729518941_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_6828e205b1e4a509054397ed7e0cbaa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, санкт-петербург, политика
Путин встретится с Лукашенко во вторник
09:22 13.07.2021 (обновлено: 09:41 13.07.2021)
Президент Путин встретится с главой Белоруссии Лукашенко во вторник в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня пройдёт рабочая встреча в Санкт Петербурге", - сказал Песков.
Также близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram
-канал "Пул первого" сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко
во вторник в Санкт-Петербурге
намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным
и обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.
"В Санкт-Петербурге (сегодня – ред.) состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот визит Лукашенко в Санкт-Петербург продолжает "сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".
Как уточнил канал, Лукашенко и Путин договорились о нынешней встрече 1 июля, во время телефонного разговора. Президент Белоруссии вылетел в Санкт-Петербург.