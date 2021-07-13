https://ria.ru/20210713/puteshestviya-1741021595.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах летом
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах летом - РИА Новости, 13.07.2021
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах летом
Определены самые востребованные маршруты у туристов, предпочитающих путешествовать на автобусах, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:03
2021-07-13T11:03
2021-07-13T11:03
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
новости - туризм
москва
великий новгород
воронеж
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты у туристов, предпочитающих путешествовать на автобусах, сообщает Туту.ру. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, куда этим летом они чаще всего покупают билеты. Многие направления могут стать идеей для бюджетной поездки, так как по большинству из них средний чек не превышает тысячи рублей в одну сторону.Самое популярное автобусное направление — Москва-Киржач. Средний чек здесь всего 323 рубля. На втором месте Москва-Переславль-Залесский, за билет в одну сторону туристы платят 527 рублей. Замыкает тройку — Москва-Ростов-на-Дону, средний чек в одну сторону составляет 1 204 рубля.Также с отправлением из Москвы пользуются большой популярностью поездки на автобусах в Санкт-Петербург, Воронеж, Рязань, Тулу, Новомосковск, Чебоксары, Елец.Из Санкт-Петербурга туристы летом чаще всего путешествуют в Великий Новгород, Тихвин и Смоленск. Кроме того, в рейтинг самых востребованных автобусных маршрутов вошли поездки из Томска в Новосибирск и из Новосибирска в Барнаул.
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москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых в россии 2021 летом, туризм, новости - туризм, москва, великий новгород, воронеж
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты у туристов, предпочитающих путешествовать на автобусах, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, куда этим летом они чаще всего покупают билеты. Многие направления могут стать идеей для бюджетной поездки, так как по большинству из них средний чек не превышает тысячи рублей в одну сторону.
Самое популярное автобусное направление — Москва-Киржач. Средний чек здесь всего 323 рубля. На втором месте Москва-Переславль-Залесский, за билет в одну сторону туристы платят 527 рублей. Замыкает тройку — Москва-Ростов-на-Дону, средний чек в одну сторону составляет 1 204 рубля.
Также с отправлением из Москвы пользуются большой популярностью поездки на автобусах в Санкт-Петербург, Воронеж, Рязань, Тулу, Новомосковск, Чебоксары, Елец.
Из Санкт-Петербурга туристы летом чаще всего путешествуют в Великий Новгород, Тихвин и Смоленск. Кроме того, в рейтинг самых востребованных автобусных маршрутов вошли поездки из Томска в Новосибирск и из Новосибирска в Барнаул.