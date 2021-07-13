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Хорошие новости
https://ria.ru/20210713/promobot-1741038630.html
Робот Promobot будет обучать детей робототехнике в Архангельске
Робот Promobot будет обучать детей робототехнике в Архангельске - РИА Новости, 13.07.2021
Робот Promobot будет обучать детей робототехнике в Архангельске
Ученики центра выявления и поддержки одаренных детей "Созвездие" в Архангельске с сентября начнут изучать робототехнику вместе с российским роботом Promobot,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:38
2021-07-13T10:41
хорошие новости
promobot
сколково
архангельск
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Ученики центра выявления и поддержки одаренных детей "Созвездие" в Архангельске с сентября начнут изучать робототехнику вместе с российским роботом Promobot, сообщает компания "Промобот".Робот Promobot V.4 - это сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. Он может трудиться консультантом, администратором, гидом или сотрудником аэропорта. Робот создан в России и говорит на нескольких языках.На базе Promobot ученики центра изучат программирование, электронику и мехатронику - в программу входит 6 лабораторных работ. Они научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Дети смогут познакомиться с пулом российских технологий: электроникой, сервоприводами, системой навигации, искусственным интеллектом."Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это "реальный" робот, работающий сегодня уже в 42 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру - от США до Австралии", - отметил директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что робот на 80% состоит из отечественных комплектующих. Робот уже прибыл в центр "Созвездие" и проходит подготовку.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. В настоящее время "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 42 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон.
https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html
https://ria.ru/20210126/promobot-1594607180.html
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promobot, сколково, архангельск, технологии
Робот Promobot будет обучать детей робототехнике в Архангельске
10:38 13.07.2021 (обновлено: 10:41 13.07.2021)
 
© Фото : PromobotРобот Promobot
Робот Promobot - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : Promobot

Робот Promobot будет преподавать робототехнику в центре для одаренных детей в Архангельске

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Ученики центра выявления и поддержки одаренных детей "Созвездие" в Архангельске с сентября начнут изучать робототехнику вместе с российским роботом Promobot, сообщает компания "Промобот".
"В центре выявления и поддержки одаренных детей "Созвездие", город Архангельск начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом Promobot. Робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом", – говорится в сообщении.
Робот Promobot V.4 - это сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. Он может трудиться консультантом, администратором, гидом или сотрудником аэропорта. Робот создан в России и говорит на нескольких языках.
На базе Promobot ученики центра изучат программирование, электронику и мехатронику - в программу входит 6 лабораторных работ. Они научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Дети смогут познакомиться с пулом российских технологий: электроникой, сервоприводами, системой навигации, искусственным интеллектом.
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Российский робот Promobot будет обучать детей в Норвегии физике и химии
"Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это "реальный" робот, работающий сегодня уже в 42 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру - от США до Австралии", - отметил директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что робот на 80% состоит из отечественных комплектующих. Робот уже прибыл в центр "Созвездие" и проходит подготовку.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. В настоящее время "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 42 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон.
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Хорошие новостиPromobotСколковоАрхангельскТехнологии
 
 
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