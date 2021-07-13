https://ria.ru/20210713/promobot-1741038630.html

Робот Promobot будет обучать детей робототехнике в Архангельске

Робот Promobot будет обучать детей робототехнике в Архангельске - РИА Новости, 13.07.2021

Робот Promobot будет обучать детей робототехнике в Архангельске

Ученики центра выявления и поддержки одаренных детей "Созвездие" в Архангельске с сентября начнут изучать робототехнику вместе с российским роботом Promobot,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:38

2021-07-13T10:38

2021-07-13T10:41

хорошие новости

promobot

сколково

архангельск

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Ученики центра выявления и поддержки одаренных детей "Созвездие" в Архангельске с сентября начнут изучать робототехнику вместе с российским роботом Promobot, сообщает компания "Промобот".Робот Promobot V.4 - это сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. Он может трудиться консультантом, администратором, гидом или сотрудником аэропорта. Робот создан в России и говорит на нескольких языках.На базе Promobot ученики центра изучат программирование, электронику и мехатронику - в программу входит 6 лабораторных работ. Они научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Дети смогут познакомиться с пулом российских технологий: электроникой, сервоприводами, системой навигации, искусственным интеллектом."Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это "реальный" робот, работающий сегодня уже в 42 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру - от США до Австралии", - отметил директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что робот на 80% состоит из отечественных комплектующих. Робот уже прибыл в центр "Созвездие" и проходит подготовку.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. В настоящее время "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 42 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон.

https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html

https://ria.ru/20210126/promobot-1594607180.html

архангельск

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promobot, сколково, архангельск, технологии