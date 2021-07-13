Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/potok-1741085274.html
В Совфеде отреагировали на заявления Зеленского о "Северном потоке — 2"
В Совфеде отреагировали на заявления Зеленского о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 13.07.2021
В Совфеде отреагировали на заявления Зеленского о "Северном потоке — 2"
Украина с запуском "Северного потока 2" потеряет средства шантажа в отношении европейских партнеров, кроме того, Германия вряд ли прислушается к мнению Киева о... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:16
2021-07-13T14:16
россия
северный поток — 2
балтийское море
нато
евросоюз
владимир зеленский
константин косачев
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украина с запуском "Северного потока 2" потеряет средства шантажа в отношении европейских партнеров, кроме того, Германия вряд ли прислушается к мнению Киева о "потенциальной угрозе" от проекта, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с канцлером Германии в очередной раз попытался напугать Европу "Северным потоком 2": дескать, проект несет потенциальную угрозу безопасности в регионе, а "лишним свидетельством тому является концентрация российских войск на нашей границе", - написал политик в Facebook.Но этот аргумент вряд ли сработает в отношении Германии и не только потому, что та экономически заинтересована в проекте, добавил сенатор. "В Берлине хорошо знают главную "тайну" Киева: строительство нового газопровода в обход Украины не повысит, а понизит интерес России к Украине", - пояснил он.Соответственно, резко упадут в "цене" и возможности украинских политиков бесконечно разыгрывать карту "то ли текущей, то ли грядущей "российской агрессии", на которую поставлены ключевые цели – членство в НАТО и в ЕС", написал Косачев. По его словам, если сегодня Европа зависит от Украины, которая уже доказала свою готовность и способность перекрывать "вентиль" поставкам газа из России на Запад и тем самым провоцировать конфликты с Москвой, то с окончанием строительства "Северного потока 2" ситуация поменяется зеркально."Уже Европа и прежде всего Берлин сможет проявлять свою волю, в то время как Киев рискует потерять не только транзитные доходы, но все средства шантажа, которые он достаточно эффективно применял до сих пор. Попросту говоря, Украина с ее внутренним конфликтом, усиленно "продаваемым" за внешний, уйдет на второй план не только для "агрессора" – России, но и для западных кураторов Киева", - полагает законодатель.Вместе с тем интерес к срыву или хотя бы нейтрализации экономического и политического эффекта от "Северного потока 2" сохраняют достаточно влиятельные силы в Вашингтоне, и именно поэтому Зеленский и на этот раз усиленно лоббировал подключение США к переговорам в "нормандском формате", отметил парламентарий. "Однако у Германии собственные отношения с США, и свои проблемы она будет обсуждать с Вашингтоном напрямую уже на следующей неделе, без добровольных посредников и подсказчиков", - подчеркнул сенатор."Безумие украинской политики, которая по всем "фронтам" пытается добиться демонстративной независимости от России и, в частности, от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию, по-прежнему сохраняется", - констатировал вице-спикер СФ. Но этот "когнитивный диссонанс" уже логично вызывает вопросы и у западных партнеров Киева, добавил он. "Вы же хотели полной независимости от России? Вам ее очень скоро предоставят. Но вдруг произойдет страшное, и никакой обещанной "российской агрессии" не последует? И как с этим дальше проситься в НАТО? Так, чего доброго, дойдет и до необходимости выполнять минские соглашения", - заключил Косачев."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210712/sf-1741002162.html
https://ria.ru/20210712/kompensatsiya-1740969252.html
https://ria.ru/20210712/truboprovod-1740913618.html
https://ria.ru/20210709/potok-1740648722.html
россия
балтийское море
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_698c801d8e2c3393c666009a955736e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, балтийское море, нато, евросоюз, владимир зеленский, константин косачев, киев, в мире
В Совфеде отреагировали на заявления Зеленского о "Северном потоке — 2"
14:16 13.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк

Косачев заявил, что Украина с запуском "Северного потока — 2" потеряет средства шантажа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украина с запуском "Северного потока 2" потеряет средства шантажа в отношении европейских партнеров, кроме того, Германия вряд ли прислушается к мнению Киева о "потенциальной угрозе" от проекта, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с канцлером Германии в очередной раз попытался напугать Европу "Северным потоком 2": дескать, проект несет потенциальную угрозу безопасности в регионе, а "лишним свидетельством тому является концентрация российских войск на нашей границе", - написал политик в Facebook.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 21:32
Джабаров назвал слова Зеленского о "Северном потоке — 2" неадекватными
Но этот аргумент вряд ли сработает в отношении Германии и не только потому, что та экономически заинтересована в проекте, добавил сенатор. "В Берлине хорошо знают главную "тайну" Киева: строительство нового газопровода в обход Украины не повысит, а понизит интерес России к Украине", - пояснил он.
Соответственно, резко упадут в "цене" и возможности украинских политиков бесконечно разыгрывать карту "то ли текущей, то ли грядущей "российской агрессии", на которую поставлены ключевые цели – членство в НАТО и в ЕС", написал Косачев. По его словам, если сегодня Европа зависит от Украины, которая уже доказала свою готовность и способность перекрывать "вентиль" поставкам газа из России на Запад и тем самым провоцировать конфликты с Москвой, то с окончанием строительства "Северного потока 2" ситуация поменяется зеркально.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 17:39
Украинский дипломат требует от Запада оружие из-за "Северного потока — 2"
"Уже Европа и прежде всего Берлин сможет проявлять свою волю, в то время как Киев рискует потерять не только транзитные доходы, но все средства шантажа, которые он достаточно эффективно применял до сих пор. Попросту говоря, Украина с ее внутренним конфликтом, усиленно "продаваемым" за внешний, уйдет на второй план не только для "агрессора" – России, но и для западных кураторов Киева", - полагает законодатель.
Вместе с тем интерес к срыву или хотя бы нейтрализации экономического и политического эффекта от "Северного потока 2" сохраняют достаточно влиятельные силы в Вашингтоне, и именно поэтому Зеленский и на этот раз усиленно лоббировал подключение США к переговорам в "нормандском формате", отметил парламентарий. "Однако у Германии собственные отношения с США, и свои проблемы она будет обсуждать с Вашингтоном напрямую уже на следующей неделе, без добровольных посредников и подсказчиков", - подчеркнул сенатор.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 13:26
В Германии заявили о выдаче всех разрешений по "Северному потоку — 2"
"Безумие украинской политики, которая по всем "фронтам" пытается добиться демонстративной независимости от России и, в частности, от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию, по-прежнему сохраняется", - констатировал вице-спикер СФ. Но этот "когнитивный диссонанс" уже логично вызывает вопросы и у западных партнеров Киева, добавил он. "Вы же хотели полной независимости от России? Вам ее очень скоро предоставят. Но вдруг произойдет страшное, и никакой обещанной "российской агрессии" не последует? И как с этим дальше проситься в НАТО? Так, чего доброго, дойдет и до необходимости выполнять минские соглашения", - заключил Косачев.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 17:18
Украинский премьер назвал условие для блокировки "Северного потока — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Лента новостейМолния