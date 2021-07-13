На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ
© Фото : Константин БогдановРазведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition вышли в море к месту гибели М-96 и отслужили литию
© Фото : Константин Богданов
На дне Балтийского моря обнаружили советскую подлодку М-96 времен ВОВ
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Международная экспедиция обнаружила на дне Балтийского моря погибшую в 1944 году советскую подводную лодку М-96, сообщил РИА Новости во вторник участник экспедиции Константин Богданов.
"В период 10-13 июля разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition при поддержке "Cевмаша", Фонда президентских грантов и "Транснефти" провела экспедицию, в результате которой была обнаружена подводная лодка М-96", - сказал Богданов.
© Фото : Константин БогдановРазведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition вышли в море к месту гибели М-96 и отслужили литию
© Фото : Константин Богданов
Разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition вышли в море к месту гибели М-96 и отслужили литию
Первым командиром лодки был легендарный Александр Маринеско. М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях Балтфлота, успев даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Боевые задания "малютки" в основном состояли из ведения разведки у вражеских баз и высадки разведчиков в тылу врага.
В свой седьмой и последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944 под командованием капитан-лейтенанта Николая Карташова. Лодка должна была преодолеть немецкое минное заграждение "Зееигель" и вести разведку в Нарвском заливе. Уйдя в море, М-96 на связь больше не выходила и все эти годы считалась пропавшей без вести.
© Фото : Константин БогдановРазведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition вышли в море к месту гибели М-96 и отслужили литию
© Фото : Константин Богданов
Разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition вышли в море к месту гибели М-96 и отслужили литию
Разведывательно-водолазная команда искала М-96 в территориальных водах Российской Федерации более трех лет, предполагая, что лодка погибла на минных заграждениях "Зееигель". Корпус лодки обнаружен не был, и поиски продолжились совместно с эстонскими поисковиками из команды Maxstar Expedition, которые и обнаружили своим гидролокатором объект, похожий на подводную лодку. Характерные особенности и детали противоминной защиты подтвердили, что найденная подводная лодка - это М-96. Лодка форсировала все минные заграждения, вышла в район рекомендованной позиции и приступила к выполнению боевой задачи. При этом лодка смогла незаметно пройти мимо дежуривших в Нарвском заливе немецких субмарин.
"Подводная лодка лежит в северной части Нарвского залива, на глубине 42 метра. Осмотр показал, что лодка погибла в надводном положении, вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей", - сказал Богданов.
© Фото : Константин БогдановРазведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition вышли в море к месту гибели М-96 и отслужили литию
© Фото : Константин Богданов
Разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition вышли в море к месту гибели М-96 и отслужили литию
Машинный телеграф на мостике показывает команду "Полный вперед", руль поворота повернут вправо, верхний рубочный люк открыт. Взрыв мины произошел под носовой частью лодки, переломив корпус.
По данным российского историка Мирослава Морозова, на основе анализа немецких документов можно предположить, что скорее всего, М-96 погибла 10 сентября 1944 в 3:48 ночи. Именно в это время немецкая подводная лодка, находившаяся в Нарвском заливе, зафиксировала своей гидроакустикой взрыв мины.
Подводная лодка М-96 была единственной подводной лодкой, потерянной Балтийским флотом в 1944 году. Вместе с подводной лодкой погибло 22 члена экипажа.
Обнаружение М-96 в Финском заливе в территориальных водах Эстонии означает, что в границах России не осталось ненайденных советских подводных лодок, и фактически подводная война на этом участке окончена. Точнее, она окончилась в июле 2019 года, когда были отданы почести экипажам лодок Щ-302 и Щ-308. Примечательно, что в 120 метрах от остова М-96 был обнаружен немецкий малый тральщик R73, который подорвался на мине и затонул 14 июня 1944. Как оказалось, погиб немецкий корабль на том же немецком минном поле, что М-96.