https://ria.ru/20210713/peregovory-1741134960.html
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 13.07.2021
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:15
2021-07-13T18:15
2021-07-13T19:54
россия
дмитрий песков
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санкт-петербург
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча Путина и Лукашенко началась после полудня. Лидеры в начале встречи обсудили ситуацию в экономике и затронули двусторонние отношения."Завершились переговоры президента Путина и президента Лукашенко, которые прошли в Петербурге. Президенты имели весьма обстоятельный и длительный по времени разговор. Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств. Выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика", - сказал Песков.По его словам, стороны также затронули вопросы международной и региональной повестки дня."Были затронуты и те темы, которые акцентировались в части, открытой для представителей СМИ", - добавил Песков.Ранее на брифинге он сообщил журналистам, что лидеры планируют обсудить торгово-экономические отношения, в том числе реализацию крупных совместных проектов и поручения по строительству Союзного государства, а также попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии.
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741075506.html
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россия, дмитрий песков, белоруссия, санкт-петербург, в мире, александр лукашенко, владимир путин
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
18:15 13.07.2021 (обновлено: 19:54 13.07.2021)
Песков сообщил, что переговоры Путина и Лукашенко завершились
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина
и Александра Лукашенко
, в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Лукашенко началась после полудня. Лидеры в начале встречи обсудили ситуацию в экономике и затронули двусторонние отношения.
"Завершились переговоры президента Путина и президента Лукашенко, которые прошли в Петербурге. Президенты имели весьма обстоятельный и длительный по времени разговор. Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств. Выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика", - сказал Песков.
По его словам, стороны также затронули вопросы международной и региональной повестки дня.
"Были затронуты и те темы, которые акцентировались в части, открытой для представителей СМИ", - добавил Песков.
Ранее на брифинге он сообщил журналистам, что лидеры планируют обсудить торгово-экономические отношения, в том числе реализацию крупных совместных проектов и поручения по строительству Союзного государства, а также попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии
.