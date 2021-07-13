https://ria.ru/20210713/peregovory-1741134960.html

Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 13.07.2021

Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:15

2021-07-13T18:15

2021-07-13T19:54

россия

дмитрий песков

белоруссия

санкт-петербург

в мире

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча Путина и Лукашенко началась после полудня. Лидеры в начале встречи обсудили ситуацию в экономике и затронули двусторонние отношения."Завершились переговоры президента Путина и президента Лукашенко, которые прошли в Петербурге. Президенты имели весьма обстоятельный и длительный по времени разговор. Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств. Выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика", - сказал Песков.По его словам, стороны также затронули вопросы международной и региональной повестки дня."Были затронуты и те темы, которые акцентировались в части, открытой для представителей СМИ", - добавил Песков.Ранее на брифинге он сообщил журналистам, что лидеры планируют обсудить торгово-экономические отношения, в том числе реализацию крупных совместных проектов и поручения по строительству Союзного государства, а также попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии.

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741075506.html

https://ria.ru/20210713/zapad-1741076921.html

россия

белоруссия

санкт-петербург

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2021

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россия, дмитрий песков, белоруссия, санкт-петербург, в мире, александр лукашенко, владимир путин