https://ria.ru/20210713/peregovory-1741119247.html
Переговоры Путина и Лукашенко идут более пяти часов
Переговоры Путина и Лукашенко идут более пяти часов - РИА Новости, 13.07.2021
Переговоры Путина и Лукашенко идут более пяти часов
В Петербурге продолжаются переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, начавшиеся более пяти часов назад. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:48
2021-07-13T16:48
2021-07-13T17:44
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Петербурге продолжаются переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, начавшиеся более пяти часов назад. Главы государств на открытой для прессы части встречи обсудили ситуацию в экономике и затронули двусторонние отношения.Как ранее отмечал на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко планируют поговорить о торгово-экономических отношениях, строительстве Союзного государства, а также о попытках Запада раскачать ситуацию в Белоруссии.
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741075506.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
Переговоры Путина и Лукашенко идут более пяти часов
16:48 13.07.2021 (обновлено: 17:44 13.07.2021)
Песков сообщил: переговоры Путина и Лукашенко, начавшиеся более четырех часов назад, еще идут