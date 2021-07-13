https://ria.ru/20210713/peregovory-1741119247.html

Переговоры Путина и Лукашенко идут более пяти часов

Переговоры Путина и Лукашенко идут более пяти часов - РИА Новости, 13.07.2021

Переговоры Путина и Лукашенко идут более пяти часов

В Петербурге продолжаются переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, начавшиеся более пяти часов назад. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:48

2021-07-13T16:48

2021-07-13T17:44

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Петербурге продолжаются переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, начавшиеся более пяти часов назад. Главы государств на открытой для прессы части встречи обсудили ситуацию в экономике и затронули двусторонние отношения.Как ранее отмечал на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко планируют поговорить о торгово-экономических отношениях, строительстве Союзного государства, а также о попытках Запада раскачать ситуацию в Белоруссии.

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741075506.html

россия

белоруссия

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2021

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире