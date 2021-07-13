https://ria.ru/20210713/otnosheniya-1741164587.html

Россия готова поддерживать отношения с Украиной, заявил Путин

Россия готова поддерживать отношения с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 13.07.2021

Россия готова поддерживать отношения с Украиной, заявил Путин

Россия готова всячески поддерживать отношения с Украиной и по-партнерски работать со всеми друзьями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T23:09

2021-07-13T23:09

2021-07-13T23:58

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия готова всячески поддерживать отношения с Украиной и по-партнерски работать со всеми друзьями, заявил президент России Владимир Путин.Путин ранее в своем комментарии подчеркнул, что Россия готова к дружеским и стабильным отношениям с Украиной."Вот если отношения будут развиваться в таком ключе, мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями", - сказал президент России в комментарии к своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", который показали на телеканале "Россия 24"."Мы признали сегодняшние геополитические реалии. Нас, естественно, беспокоят угрозы, которые могут где-то возникнуть. Но если у нас, как с Казахстаном, с другими многими республиками бывшего Советского Союза, складываются союзнические дружеские отношения, с кем-то мы работаем на двухсторонней основе, в абсолютно дружественном ключе, с кем-то создаем экономические союзы, оборонительные союзы... мы никого туда не затягиваем", - констатировал президент."Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь. Это не оспаривается. Знаете, так же, как любой человек: он свободен. Есть такая известная формула: свобода человека каждого ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях. То же самое касается государств", - сказал он.Президент уточнил, что, если мы видим, что "создаются определенные угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать".

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

https://ria.ru/20210713/statya-1741156209.html

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россия, владимир путин, украина, в мире