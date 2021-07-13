Россия готова поддерживать отношения с Украиной, заявил Путин
23:09 13.07.2021 (обновлено: 23:58 13.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена"
Россия готова поддерживать отношения с Украиной, заявил Путин
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия готова всячески поддерживать отношения с Украиной и по-партнерски работать со всеми друзьями, заявил президент России Владимир Путин.
Путин ранее в своем комментарии подчеркнул, что Россия готова к дружеским и стабильным отношениям с Украиной.
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"Вот если отношения будут развиваться в таком ключе, мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями", - сказал президент России в комментарии к своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", который показали на телеканале "Россия 24".
"Мы признали сегодняшние геополитические реалии. Нас, естественно, беспокоят угрозы, которые могут где-то возникнуть. Но если у нас, как с Казахстаном, с другими многими республиками бывшего Советского Союза, складываются союзнические дружеские отношения, с кем-то мы работаем на двухсторонней основе, в абсолютно дружественном ключе, с кем-то создаем экономические союзы, оборонительные союзы... мы никого туда не затягиваем", - констатировал президент.
"Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь. Это не оспаривается. Знаете, так же, как любой человек: он свободен. Есть такая известная формула: свобода человека каждого ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях. То же самое касается государств", - сказал он.
Президент уточнил, что, если мы видим, что "создаются определенные угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать".