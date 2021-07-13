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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/otkaz-1741024054.html
Опрос: около 11% россиян не приняли на работу без прививки от COVID-19
Опрос: около 11% россиян не приняли на работу без прививки от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
Опрос: около 11% россиян не приняли на работу без прививки от COVID-19
Около 11% россиян получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Superjob. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T08:42
2021-07-13T08:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Около 11% россиян получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Superjob.Так, в Москве, где ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников некоторых сфер, с отказом столкнулись 15% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 9%, в остальных регионах – 10%.Кроме того, в 20% московских компаний уже зафиксировали случаи увольнения сотрудников из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19. В основном речь идет о сферах торговли и услуг.Отмечается, что наибольшее число отказов в приеме на работу наблюдается среди граждан с зарплатами до 50 тысяч рублей, тогда как среди сотрудников с более высоким заработком с этой проблемой столкнулись лишь 10% респондентов.Вместе с тем 73% опрошенных заявили, что отсутствие прививки от COVID-19 не отразилось на возможности трудоустройства, а 16% не смогли ответить на этот вопрос, говорится в исследовании.Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из 394 российских городов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество
Опрос: около 11% россиян не приняли на работу без прививки от COVID-19
08:42 13.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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SuperJob выяснил, что каждого девятого россиянина без прививки от COVID-19 не взяли на работу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Около 11% россиян получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Superjob.
Так, в Москве, где ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников некоторых сфер, с отказом столкнулись 15% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 9%, в остальных регионах – 10%.
Кроме того, в 20% московских компаний уже зафиксировали случаи увольнения сотрудников из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19. В основном речь идет о сферах торговли и услуг.
Отмечается, что наибольшее число отказов в приеме на работу наблюдается среди граждан с зарплатами до 50 тысяч рублей, тогда как среди сотрудников с более высоким заработком с этой проблемой столкнулись лишь 10% респондентов.
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Вместе с тем 73% опрошенных заявили, что отсутствие прививки от COVID-19 не отразилось на возможности трудоустройства, а 16% не смогли ответить на этот вопрос, говорится в исследовании.
Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из 394 российских городов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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