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Хованская выдвинется в Госдуму как одномандатник
Хованская выдвинется в Госдуму как одномандатник - РИА Новости, 13.07.2021
Хованская выдвинется в Госдуму как одномандатник
Глава московского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Галина Хованская приняла решение выйти из московского партийного списка и участвовать в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:55
2021-07-13T19:55
александр тарнавский
справедливая россия
госдума рф
галина хованская
политика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава московского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Галина Хованская приняла решение выйти из московского партийного списка и участвовать в выборах в Госдуму как одномандатник по Ленинградскому округу, сообщил РИА Новости член партии Александр Тарнавский, отметив, что список возглавил член президиума партии Сергей Кабышев.Эсеры 5 июля представили в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам.Тарнавский напомнил, что на федеральном съезде партии 26 июня были сформированы две московские группы, которые будут представлять "Справедливую Россию - За правду" на сентябрьских выборах в ГД."Хованская возглавила список московской региональной группы на выборах в Госдуму, но позже она приняла решение выйти из него и избираться только как одномандатник по Ленинградскому округу. Вторым номером шел член нынешнего президиума СР Сергей Кабышев, который волей случая сейчас возглавляет список. Ситуация может еще измениться, что будет далее, сложно предугадать, поскольку любой из состава этой и другой реггруппы также может выйти из партийного списка и избираться только по одномандатным округам", - сообщил он.В СМИ появилась информация, что Хованская хотела дистанцироваться от Прилепина из-за его позиции по Сталину.По словам Хованской, если бы у нее были те аргументы, о которых пишут СМИ, она бы "просто ушла". "Мне есть чем заняться, у меня масса предложений - преподавательских, научных, экспертных и так далее", - отметила она.Также Хованская сообщила, что не может участвовать в списке, в частности, из-за работы в своем одномандатном округе, а заниматься кампаниями и по списку, и по округу менее эффективно.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210626/srzp-1738748233.html
https://ria.ru/20210711/tsik-1740809369.html
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александр тарнавский, справедливая россия, госдума рф, галина хованская, политика
Хованская выдвинется в Госдуму как одномандатник
19:55 13.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГалина Хованская
Галина Хованская - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава московского отделения "Справедливой России" Хованская выдвинется в ГД как одномандатник

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава московского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Галина Хованская приняла решение выйти из московского партийного списка и участвовать в выборах в Госдуму как одномандатник по Ленинградскому округу, сообщил РИА Новости член партии Александр Тарнавский, отметив, что список возглавил член президиума партии Сергей Кабышев.
Эсеры 5 июля представили в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам.
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Тарнавский напомнил, что на федеральном съезде партии 26 июня были сформированы две московские группы, которые будут представлять "Справедливую Россию - За правду" на сентябрьских выборах в ГД.
"Хованская возглавила список московской региональной группы на выборах в Госдуму, но позже она приняла решение выйти из него и избираться только как одномандатник по Ленинградскому округу. Вторым номером шел член нынешнего президиума СР Сергей Кабышев, который волей случая сейчас возглавляет список. Ситуация может еще измениться, что будет далее, сложно предугадать, поскольку любой из состава этой и другой реггруппы также может выйти из партийного списка и избираться только по одномандатным округам", - сообщил он.
В СМИ появилась информация, что Хованская хотела дистанцироваться от Прилепина из-за его позиции по Сталину.
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По словам Хованской, если бы у нее были те аргументы, о которых пишут СМИ, она бы "просто ушла". "Мне есть чем заняться, у меня масса предложений - преподавательских, научных, экспертных и так далее", - отметила она.
Также Хованская сообщила, что не может участвовать в списке, в частности, из-за работы в своем одномандатном округе, а заниматься кампаниями и по списку, и по округу менее эффективно.
"Если человек по округу хорошо работает, и пример прошлых выборов говорит о том, что никто по списку от Москвы не прошел, а прошла я по одномандатному округу. При этом у меня очень тяжелая будет кампания в округе. Уже идет ложь", - добавила Хованская.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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Александр ТарнавскийСправедливая РоссияГосдума РФГалина ХованскаяПолитика
 
 
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