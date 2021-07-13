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https://ria.ru/20210713/navalnyy-1741031906.html
МИД заявил о "громком молчании" ОЗХО на вопросы о докладе по Навальному
МИД заявил о "громком молчании" ОЗХО на вопросы о докладе по Навальному - РИА Новости, 13.07.2021
МИД заявил о "громком молчании" ОЗХО на вопросы о докладе по Навальному
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) "громко молчит" в ответ на вопросы о нестыковках в проекте доклада организации с выводами о произошедшем с... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:55
2021-07-13T09:55
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) "громко молчит" в ответ на вопросы о нестыковках в проекте доклада организации с выводами о произошедшем с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск – Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья."Они (ОЗХО – ред.) вообще молчат. Генеральный директор технического секретариата на все вопросы громко молчит. У него такая позиция. Предыдущий так себя не вел. Этот громко молчит. Выразительно, смачно молчит", - заявила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://ria.ru/20210713/navalnyy-1741021847.html
https://ria.ru/20210712/navalnyy-1740823662.html
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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, москва, франция, в мире
МИД заявил о "громком молчании" ОЗХО на вопросы о докладе по Навальному
09:55 13.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова заявила о "громком молчании" ОЗХО на вопросы о нестыковках в докладе по Навальному

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) "громко молчит" в ответ на вопросы о нестыковках в проекте доклада организации с выводами о произошедшем с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск – Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
08:04
В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
"Они (ОЗХО – ред.) вообще молчат. Генеральный директор технического секретариата на все вопросы громко молчит. У него такая позиция. Предыдущий так себя не вел. Этот громко молчит. Выразительно, смачно молчит", - заявила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Лаборант в штаб-квартире ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 16:58
В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзМоскваФранцияВ мире
 
 
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