https://ria.ru/20210713/navalnyy-1741021847.html

В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным

В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным - РИА Новости, 13.07.2021

В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным

Германия не заинтересована в установлении истины в деле о якобы отравлении Алексея Навального, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T08:04

2021-07-13T08:04

2021-07-13T08:04

госпитализация алексея навального

россия

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

вольфганг шойбле

сергей лавров

алексей навальный

госдума рф

евросоюз

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Германия не заинтересована в установлении истины в деле о якобы отравлении Алексея Навального, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя доклад ОЗХО.В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск-Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.По словам парламентария, Германия уже около года демонстрирует явную неготовность к сотрудничеству: комиссия Госдумы обращалась к руководству германского бундестага с просьбой о помощи в проведении расследования, однако внятного ответа от председателя бундестага Вольфганга Шойбле так и не было."Налицо продолжительная пропагандистская кампания, осуществляемая с целью введения санкций против России, в связи с чем данный вопрос остается в повестке комиссии", - добавил Пискарев.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.

https://ria.ru/20210710/navalnyy-1740737987.html

https://ria.ru/20210712/navalnyy-1740823662.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/navalnyy-1740107030.html

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франция

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