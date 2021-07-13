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Шоубиз
https://ria.ru/20210713/menshov-1741076282.html
"Меньшов упал на колени": Гаркалин рассказал о работе с режиссером
"Меньшов упал на колени": Гаркалин рассказал о работе с режиссером - РИА Новости, 13.07.2021
"Меньшов упал на колени": Гаркалин рассказал о работе с режиссером
Валерий Гаркалин исполнил три ключевые роли в фильме "Ширли-мырли" Владимира Меньшова. О работе с режиссером он рассказал в передаче "Судьба человека". РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:49
2021-07-13T13:49
культура
новости культуры
кино
шоубиз
валерий гаркалин
владимир меньшов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Валерий Гаркалин исполнил три ключевые роли в фильме "Ширли-мырли" Владимира Меньшова. О работе с режиссером он рассказал в передаче "Судьба человека".Гаркалин признался, что часто видел на лице Владимира Валентиновича "скептическое" выражение. "Артист просто разделан на части, когда вот так его воспринимают", — делится актер. По словам Гаркалина, его очень "заботит, как к нему относится не только зритель, но и главный режиссер". Он уверен, что отношения должны быть "любовными". "Если отсутствует хотя бы одна сторона в любви, то это всегда видно на экране, поэтому я добивался любви Меньшова как мог", — делится актер. Однажды он признался Инне Чуриковой, что очень переживает из-за того, что режиссер его "не любит". Народный артист РСФСР Владимир Меньшов — режиссер лент "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его "Москва слезам не верит" получила в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".Владимир Меньшов умер пятого июля 2021 года от последствий коронавируса, ему был 81 год. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
https://ria.ru/20210707/menshova-1740227391.html
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культура, новости культуры, кино, валерий гаркалин, владимир меньшов

"Меньшов упал на колени": Гаркалин рассказал о работе с режиссером

13:49 13.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Валерий Гаркалин исполнил три ключевые роли в фильме "Ширли-мырли" Владимира Меньшова. О работе с режиссером он рассказал в передаче "Судьба человека".
Гаркалин признался, что часто видел на лице Владимира Валентиновича "скептическое" выражение. "Артист просто разделан на части, когда вот так его воспринимают", — делится актер.
По словам Гаркалина, его очень "заботит, как к нему относится не только зритель, но и главный режиссер". Он уверен, что отношения должны быть "любовными". "Если отсутствует хотя бы одна сторона в любви, то это всегда видно на экране, поэтому я добивался любви Меньшова как мог", — делится актер.
Однажды он признался Инне Чуриковой, что очень переживает из-за того, что режиссер его "не любит".

"Она не выдержала и сказала: "Что ты тут накручиваешь слюни. Беги и признайся ему как мужчина мужчине, что ты его любишь (смеется — Прим. ред.)". На этой фразе я выскочил из ее гримерки, и на мою беду как раз по коридору "Мосфильма" шел Владимир Валентинович. И я ему крикнул "Вы не любите меня". Он мне потом рассказывал, что когда услышал это, то подумал, что я сошел с ума — переработал. Меньшов тогда упал на колени и стал мне подыгрывать, как настоящий артист", — вспоминает Гаркалин.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов — режиссер лент "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его "Москва слезам не верит" получила в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Владимир Меньшов умер пятого июля 2021 года от последствий коронавируса, ему был 81 год. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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