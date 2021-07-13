https://ria.ru/20210713/menshov-1741076282.html

"Меньшов упал на колени": Гаркалин рассказал о работе с режиссером

"Меньшов упал на колени": Гаркалин рассказал о работе с режиссером - РИА Новости, 13.07.2021

"Меньшов упал на колени": Гаркалин рассказал о работе с режиссером

Валерий Гаркалин исполнил три ключевые роли в фильме "Ширли-мырли" Владимира Меньшова. О работе с режиссером он рассказал в передаче "Судьба человека". РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:49

2021-07-13T13:49

2021-07-13T13:49

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владимир меньшов

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Валерий Гаркалин исполнил три ключевые роли в фильме "Ширли-мырли" Владимира Меньшова. О работе с режиссером он рассказал в передаче "Судьба человека".Гаркалин признался, что часто видел на лице Владимира Валентиновича "скептическое" выражение. "Артист просто разделан на части, когда вот так его воспринимают", — делится актер. По словам Гаркалина, его очень "заботит, как к нему относится не только зритель, но и главный режиссер". Он уверен, что отношения должны быть "любовными". "Если отсутствует хотя бы одна сторона в любви, то это всегда видно на экране, поэтому я добивался любви Меньшова как мог", — делится актер. Однажды он признался Инне Чуриковой, что очень переживает из-за того, что режиссер его "не любит". Народный артист РСФСР Владимир Меньшов — режиссер лент "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его "Москва слезам не верит" получила в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".Владимир Меньшов умер пятого июля 2021 года от последствий коронавируса, ему был 81 год. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20210707/menshova-1740227391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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культура, новости культуры, кино, валерий гаркалин, владимир меньшов