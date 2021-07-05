https://ria.ru/20210705/menshov-1740010101.html

Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов

Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 05.07.2021

Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов

Умер режиссер Владимир Меньшов. Создатель киношедевров "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" проходил лечение от коронавируса.

2021-07-05T20:53

2021-07-05T20:53

2021-07-05T20:53

умер владимир меньшов

владимир меньшов

видео

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Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино как актер заявил о себе в 1972 году в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Его режиссерский дебют – фильм "Розыгрыш" 1976 года. Получившую "Оскар" картину "Москва слезам не верит" на родине посмотрели более 80 миллионов человек. Прощание с режиссером пройдет 8 июля, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов Умер режиссер Владимир Меньшов. Создатель киношедевров «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» проходил лечение от коронавируса. Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино как актер заявил о себе в 1972 году в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Его режиссерский дебют – фильм «Розыгрыш» 1976 года. Получившую «Оскар» картину «Москва слезам не верит» на родине посмотрели более 80 миллионов человек. Прощание с режиссером пройдет 8 июля, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище. 2021-07-05T20:53 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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