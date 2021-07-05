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Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов
Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 05.07.2021
Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов
Умер режиссер Владимир Меньшов. Создатель киношедевров "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" проходил лечение от коронавируса.
2021-07-05T20:53
2021-07-05T20:53
умер владимир меньшов
владимир меньшов
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Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино как актер заявил о себе в 1972 году в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Его режиссерский дебют – фильм "Розыгрыш" 1976 года. Получившую "Оскар" картину "Москва слезам не верит" на родине посмотрели более 80 миллионов человек. Прощание с режиссером пройдет 8 июля, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов
Умер режиссер Владимир Меньшов. Создатель киношедевров «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» проходил лечение от коронавируса. Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино как актер заявил о себе в 1972 году в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Его режиссерский дебют – фильм «Розыгрыш» 1976 года. Получившую «Оскар» картину «Москва слезам не верит» на родине посмотрели более 80 миллионов человек. Прощание с режиссером пройдет 8 июля, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище.
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видео, умер владимир меньшов, владимир меньшов, видео
Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов
Умер режиссер Владимир Меньшов. Создатель киношедевров "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" проходил лечение от коронавируса.
2021-07-05T20:53
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Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов

20:53 05.07.2021
 
Читать ria.ru в
Умер режиссер Владимир Меньшов. Создатель киношедевров "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" проходил лечение от коронавируса.
Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино как актер заявил о себе в 1972 году в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Его режиссерский дебют – фильм "Розыгрыш" 1976 года. Получившую "Оскар" картину "Москва слезам не верит" на родине посмотрели более 80 миллионов человек. Прощание с режиссером пройдет 8 июля, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище.
 
Умер Владимир МеньшовВладимир МеньшовВидео
 
 
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