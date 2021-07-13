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В ЮАР начались массовые грабежи и мародерство из-за протестов
В ЮАР начались массовые грабежи и мародерство из-за протестов - РИА Новости, 13.07.2021
В ЮАР начались массовые грабежи и мародерство из-за протестов
Протесты в ЮАР, вспыхнувшие после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, вылились в массовые грабежи и мародерство. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:48
2021-07-13T14:48
2021-07-13T14:55
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ЙОХАННЕСБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Протесты в ЮАР, вспыхнувшие после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, вылились в массовые грабежи и мародерство.В провинции Гаутенг тысячи протестующих разного возраста ворвались в торговый центр и грабят магазины. Служба безопасности торгового центра сообщила РИА Новости, что ждет прибытия армии.В свою очередь, полицейские грозятся применить против протестующих резиновые пули, хотя при этом заявляют о намерении избежать столкновения с ними и пытаются оказать помощь владельцам магазинов c вывозом товаров.Протестующие разграбили и разгромили находящееся на территории торгового центра похоронное бюро, в частности, вынеся с собой надгробия. Брат владельца похоронного бюро рассказал РИА Новости, что это уже 12-е принадлежащее ему место, которое было разграблено за последние пять дней.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска. По последним данным, жертвами беспорядков в Квазулу-Натал стали 26 человек.Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, юар, в мире
В ЮАР начались массовые грабежи и мародерство из-за протестов
14:48 13.07.2021 (обновлено: 14:55 13.07.2021)
Протесты в ЮАР вылились в массовые грабежи и мародерство
ЙОХАННЕСБУРГ, 13 июл - РИА Новости.
Протесты в ЮАР, вспыхнувшие после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы
, вылились в массовые грабежи и мародерство.
В провинции Гаутенг тысячи протестующих разного возраста ворвались в торговый центр и грабят магазины. Служба безопасности торгового центра сообщила РИА Новости, что ждет прибытия армии.
В свою очередь, полицейские грозятся применить против протестующих резиновые пули, хотя при этом заявляют о намерении избежать столкновения с ними и пытаются оказать помощь владельцам магазинов c вывозом товаров.
Протестующие разграбили и разгромили находящееся на территории торгового центра похоронное бюро, в частности, вынеся с собой надгробия. Брат владельца похоронного бюро рассказал РИА Новости, что это уже 12-е принадлежащее ему место, которое было разграблено за последние пять дней.
Беспорядки вспыхнули в ЮАР
после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг
, центром которой является Йоханнесбург
, и Квазулу-Натал
были направлены войска. По последним данным, жертвами беспорядков в Квазулу-Натал стали 26 человек.
Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.