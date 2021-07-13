https://ria.ru/20210713/maroderstvo-1741093517.html

В ЮАР начались массовые грабежи и мародерство из-за протестов

В ЮАР начались массовые грабежи и мародерство из-за протестов - РИА Новости, 13.07.2021

В ЮАР начались массовые грабежи и мародерство из-за протестов

Протесты в ЮАР, вспыхнувшие после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, вылились в массовые грабежи и мародерство. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:48

2021-07-13T14:48

2021-07-13T14:55

джейкоб зума

квазулу-натал

йоханнесбург

юар

в мире

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ЙОХАННЕСБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Протесты в ЮАР, вспыхнувшие после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, вылились в массовые грабежи и мародерство.В провинции Гаутенг тысячи протестующих разного возраста ворвались в торговый центр и грабят магазины. Служба безопасности торгового центра сообщила РИА Новости, что ждет прибытия армии.В свою очередь, полицейские грозятся применить против протестующих резиновые пули, хотя при этом заявляют о намерении избежать столкновения с ними и пытаются оказать помощь владельцам магазинов c вывозом товаров.Протестующие разграбили и разгромили находящееся на территории торгового центра похоронное бюро, в частности, вынеся с собой надгробия. Брат владельца похоронного бюро рассказал РИА Новости, что это уже 12-е принадлежащее ему место, которое было разграблено за последние пять дней.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска. По последним данным, жертвами беспорядков в Квазулу-Натал стали 26 человек.Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.

квазулу-натал

йоханнесбург

юар

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джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, юар, в мире