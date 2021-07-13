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Участников массовой драки в Москве выдворят из России
Участников массовой драки в Москве выдворят из России - РИА Новости, 13.07.2021
Участников массовой драки в Москве выдворят из России
Иностранцев, которые устроили массовую драку в Москве, выдворят из России по решению суда, заявили в МВД. РИА Новости, 13.07.2021
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москва
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Иностранцев, которые устроили массовую драку в Москве, выдворят из России по решению суда, заявили в МВД."Также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации", — добавляется в сообщении.Сегодня ночью у метро "Кузьминки" произошли столкновения, в которых приняли участие, по разным оценкам, от 200 до 400 выходцев из Средней Азии, в основном, из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Некоторые получили серьезные ранения и были госпитализированы.Полиция задержала 102 человека. Всех их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении представителям правоохранительных органов. За это грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или 15 суток ареста.
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Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве
102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
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москва

Участников массовой драки в Москве выдворят из России

15:44 13.07.2021 (обновлено: 15:51 13.07.2021)
 
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Иностранцев, которые устроили массовую драку в Москве, выдворят из России по решению суда, заявили в МВД.
"Также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации", — добавляется в сообщении.
Сегодня ночью у метро "Кузьминки" произошли столкновения, в которых приняли участие, по разным оценкам, от 200 до 400 выходцев из Средней Азии, в основном, из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Некоторые получили серьезные ранения и были госпитализированы.
Полиция задержала 102 человека. Всех их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении представителям правоохранительных органов. За это грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или 15 суток ареста.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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