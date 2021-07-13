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Участников массовой драки в Москве выдворят из России
Участников массовой драки в Москве выдворят из России - РИА Новости, 13.07.2021
Участников массовой драки в Москве выдворят из России
Иностранцев, которые устроили массовую драку в Москве, выдворят из России по решению суда, заявили в МВД. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:44
2021-07-13T15:44
2021-07-13T15:51
москва
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Иностранцев, которые устроили массовую драку в Москве, выдворят из России по решению суда, заявили в МВД."Также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации", — добавляется в сообщении.Сегодня ночью у метро "Кузьминки" произошли столкновения, в которых приняли участие, по разным оценкам, от 200 до 400 выходцев из Средней Азии, в основном, из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Некоторые получили серьезные ранения и были госпитализированы.Полиция задержала 102 человека. Всех их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении представителям правоохранительных органов. За это грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или 15 суток ареста.
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Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве
102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
2021-07-13T15:44
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