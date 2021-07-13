https://ria.ru/20210713/kuzminki-1741104766.html

Участников массовой драки в Москве выдворят из России

Участников массовой драки в Москве выдворят из России - РИА Новости, 13.07.2021

Участников массовой драки в Москве выдворят из России

Иностранцев, которые устроили массовую драку в Москве, выдворят из России по решению суда, заявили в МВД. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:44

2021-07-13T15:44

2021-07-13T15:51

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741066233_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d404a2ea50733f0390aae71728165382.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Иностранцев, которые устроили массовую драку в Москве, выдворят из России по решению суда, заявили в МВД."Также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации", — добавляется в сообщении.Сегодня ночью у метро "Кузьминки" произошли столкновения, в которых приняли участие, по разным оценкам, от 200 до 400 выходцев из Средней Азии, в основном, из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Некоторые получили серьезные ранения и были госпитализированы.Полиция задержала 102 человека. Всех их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении представителям правоохранительных органов. За это грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или 15 суток ареста.

https://ria.ru/20210713/tolstoy-1741094922.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве 102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности. 2021-07-13T15:44 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва