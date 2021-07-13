https://ria.ru/20210713/kuba-1741022684.html
Власти Кубы ужесточат санитарные требования к прибывающим из-за рубежа
Власти Кубы ужесточат санитарные требования к прибывающим из-за рубежа - РИА Новости, 13.07.2021
Власти Кубы ужесточат санитарные требования к прибывающим из-за рубежа
На Кубе с 15 июля будут изменены санитарные требования к прибывающим в страну гражданам, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:17
2021-07-13T09:17
2021-07-13T09:17
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На Кубе с 15 июля будут изменены санитарные требования к прибывающим в страну гражданам, сообщает АТОР. Ситуация с COVID-19 на Кубе остается напряженной. По сообщению Минздрава, в последние дни фиксируется более шести тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В этой связи вводятся новые меры по отношению к приезжающим из-за границы, и они распространяются только на кубинцев. Их ждет четырнадцатидневный карантин. Кроме того, на рейсе, прилетающим в аэропорты Варадеро и Кайо-Коко, им разрешается провозить только одно место багажа, рассказали в посольстве Кубы в РФ."Для российских туристов, прибывающих в аэропорты Варадеро и Кайо-Коко, протоколы не меняются. Никакого карантина по прибытии для иностранцев нет", — сообщил советник по туризму Хуан Карлос Эскалона.Из текущих ограничений для зарубежных туристов сохраняется мера, запрещающая их свободное передвижение за пределы туристических зон Варадеро и Кайо-Коко.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, туризм, варадеро, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
На Кубе с 15 июля будут изменены санитарные требования к прибывающим в страну гражданам, сообщает
АТОР.
Ситуация с COVID-19 на Кубе остается напряженной. По сообщению Минздрава, в последние дни фиксируется более шести тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
В этой связи вводятся новые меры по отношению к приезжающим из-за границы, и они распространяются только на кубинцев. Их ждет четырнадцатидневный карантин. Кроме того, на рейсе, прилетающим в аэропорты Варадеро и Кайо-Коко, им разрешается провозить только одно место багажа, рассказали в посольстве Кубы в РФ.
"Для российских туристов, прибывающих в аэропорты Варадеро и Кайо-Коко, протоколы не меняются. Никакого карантина по прибытии для иностранцев нет", — сообщил советник по туризму Хуан Карлос Эскалона.
Из текущих ограничений для зарубежных туристов сохраняется мера, запрещающая их свободное передвижение за пределы туристических зон Варадеро и Кайо-Коко.