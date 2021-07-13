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В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко
В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко - РИА Новости, 13.07.2021
В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Санкт-Петербурге обсудят попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии, а... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:48
2021-07-13T13:07
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
санкт-петербург
в мире
политика
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Санкт-Петербурге обсудят попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе реализацию крупных совместных проектов и поручений по строительству Союзного государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Темы сегодня - это российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализация крупных совместных проектов и обсуждение того, как министерства и ведомства работают в плане реализации ранее данных президентами поручений по строительству Союзного государства", - сказал Песков журналистам.Стороны также обменяются мнениями по международным делам."Конечно же, обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии, меры по противодействию. Вот что на повестке дня сегодня будет". - добавил он.Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не неожиданная, договоренности о ней лидеры двух стран достигли некоторое время назад, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она (встреча - ред.) не срочная, по ней уже несколько недель назад была достигнута договоренность между президентами в одном из последних телефонных разговоров. Мы, естественно, придаем большое значение каждой встрече глав государств России и Белоруссии", - заявил Песков.Он отметил, что, поскольку президенты общаются часто, эти разговоры носят рабочий формат, за этот год у них уже было три встречи - последний раз в конце мая, и семь телефонных разговоров."Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали специального анонса. Это не умаляет значение встречи нисколько", - отметил Песков.
https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html
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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, санкт-петербург, в мире, политика, россия
В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко
12:48 13.07.2021 (обновлено: 13:07 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и Лукашенко обсудят попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии и сотрудничество стран

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Санкт-Петербурге обсудят попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе реализацию крупных совместных проектов и поручений по строительству Союзного государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Темы сегодня - это российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализация крупных совместных проектов и обсуждение того, как министерства и ведомства работают в плане реализации ранее данных президентами поручений по строительству Союзного государства", - сказал Песков журналистам.
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Стороны также обменяются мнениями по международным делам.
"Конечно же, обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии, меры по противодействию. Вот что на повестке дня сегодня будет". - добавил он.
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не неожиданная, договоренности о ней лидеры двух стран достигли некоторое время назад, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (встреча - ред.) не срочная, по ней уже несколько недель назад была достигнута договоренность между президентами в одном из последних телефонных разговоров. Мы, естественно, придаем большое значение каждой встрече глав государств России и Белоруссии", - заявил Песков.
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Он отметил, что, поскольку президенты общаются часто, эти разговоры носят рабочий формат, за этот год у них уже было три встречи - последний раз в конце мая, и семь телефонных разговоров.
"Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали специального анонса. Это не умаляет значение встречи нисколько", - отметил Песков.
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