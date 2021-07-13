https://ria.ru/20210713/kreml-1741066782.html

В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко - РИА Новости, 13.07.2021

В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Санкт-Петербурге обсудят попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии, а... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:48

2021-07-13T12:48

2021-07-13T13:07

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

санкт-петербург

в мире

политика

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Санкт-Петербурге обсудят попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе реализацию крупных совместных проектов и поручений по строительству Союзного государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Темы сегодня - это российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализация крупных совместных проектов и обсуждение того, как министерства и ведомства работают в плане реализации ранее данных президентами поручений по строительству Союзного государства", - сказал Песков журналистам.Стороны также обменяются мнениями по международным делам."Конечно же, обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии, меры по противодействию. Вот что на повестке дня сегодня будет". - добавил он.Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не неожиданная, договоренности о ней лидеры двух стран достигли некоторое время назад, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она (встреча - ред.) не срочная, по ней уже несколько недель назад была достигнута договоренность между президентами в одном из последних телефонных разговоров. Мы, естественно, придаем большое значение каждой встрече глав государств России и Белоруссии", - заявил Песков.Он отметил, что, поскольку президенты общаются часто, эти разговоры носят рабочий формат, за этот год у них уже было три встречи - последний раз в конце мая, и семь телефонных разговоров."Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали специального анонса. Это не умаляет значение встречи нисколько", - отметил Песков.

https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html

https://ria.ru/20210704/belorussiya-1739848837.html

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

белоруссия

санкт-петербург

россия

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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, санкт-петербург, в мире, политика, россия