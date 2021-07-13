https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741049888.html

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.07.2021

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Число смертей пациентов с COVID-19 в России снова обновило максимум — за минувшие сутки подтвердили 780 летальных исходов, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:31

2021-07-13T11:31

2021-07-13T12:32

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Число смертей пациентов с COVID-19 в России снова обновило максимум — за минувшие сутки подтвердили 780 летальных исходов, сообщает оперативный штаб.В частности, в Санкт-Петербурге умерли 108 человек, в Москве — 103, в Иркутской области — 32.Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля — тогда скончались 752 человека.Число новых случаев COVID-19 составило 24 702 (накануне было 25 140). Темп прироста третий день подряд составляет 0,43 процента. Выписались после лечения 19 566 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 4991 (днем ранее было 5694), Подмосковье — 2550, Санкт-Петербурге — 1936, Нижегородской области — 527, Свердловской — 459, Красноярском крае — 437, Воронежской области — 435, Крыму и Иркутской области — по 369, Пермском крае — 368.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 12 заболевших, а на Чукотке их 14.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 833 175 человек, из них 144 492 умерли, 5 236 214 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 186,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 187,2 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе России. Жителям страны доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210713/koinfektsiya-1740987267.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество