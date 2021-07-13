Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
11:31 13.07.2021 (обновлено: 12:32 13.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки — 780 человек
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Число смертей пациентов с COVID-19 в России снова обновило максимум — за минувшие сутки подтвердили 780 летальных исходов, сообщает оперативный штаб.
В частности, в Санкт-Петербурге умерли 108 человек, в Москве — 103, в Иркутской области — 32.
Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля — тогда скончались 752 человека.
Число новых случаев COVID-19 составило 24 702 (накануне было 25 140). Темп прироста третий день подряд составляет 0,43 процента. Выписались после лечения 19 566 человек.
Инфицированных выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 4991 (днем ранее было 5694), Подмосковье — 2550, Санкт-Петербурге — 1936, Нижегородской области — 527, Свердловской — 459, Красноярском крае — 437, Воронежской области — 435, Крыму и Иркутской области — по 369, Пермском крае — 368.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 12 заболевших, а на Чукотке их 14.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 833 175 человек, из них 144 492 умерли, 5 236 214 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 186,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 187,2 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.
Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе России. Жителям страны доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".