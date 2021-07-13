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https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741049248.html
Минобороны выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19
Минобороны выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
Минобороны выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19
Министерство обороны РФ дополнительно выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:29
2021-07-13T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика коми
коронавирусы
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Министерство обороны РФ дополнительно выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании."Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них - для субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развёрнуто более 1300 коек", - сказал Шойгу.Он сообщил, что в интересах субъектов РФ дополнительно выделено более 350 коек. "Передано 60,5 тонн кислорода. Этот вопрос находится на особом контроле", - отметил Шойгу.В прошлом году Минобороны построило и ввело в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров, где оказывается помощь в том числе местным жителям."В соответствии с моим решением, с 16 июня в парке "Патриот" функционирует временный инфекционный госпиталь. К работе привлечены 600 военных специалистов, медиков. Оказана помощь более тысячи человек", - заявил Шойгу.Министр также напомнил, что отдал указание направить мобильный госпиталь из подмосковного Алабино в Тульскую область. "С 11 июля в Туле действует пункт вакцинации, к работе которого привлечены военные медики. С 5 июля в республиках Коми и Хакасия приступили к выполнению обязанностей наши медицинские специалисты", - заключил Шойгу.
https://ria.ru/20210712/kislorod-1740943110.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика коми, коронавирусы, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, тульская область, общество
Минобороны выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19
11:29 13.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Шойгу заявил, что Минобороны дополнительно выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Министерство обороны РФ дополнительно выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них - для субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развёрнуто более 1300 коек", - сказал Шойгу.
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Он сообщил, что в интересах субъектов РФ дополнительно выделено более 350 коек. "Передано 60,5 тонн кислорода. Этот вопрос находится на особом контроле", - отметил Шойгу.
В прошлом году Минобороны построило и ввело в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров, где оказывается помощь в том числе местным жителям.
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"В соответствии с моим решением, с 16 июня в парке "Патриот" функционирует временный инфекционный госпиталь. К работе привлечены 600 военных специалистов, медиков. Оказана помощь более тысячи человек", - заявил Шойгу.
Министр также напомнил, что отдал указание направить мобильный госпиталь из подмосковного Алабино в Тульскую область. "С 11 июля в Туле действует пункт вакцинации, к работе которого привлечены военные медики. С 5 июля в республиках Коми и Хакасия приступили к выполнению обязанностей наши медицинские специалисты", - заключил Шойгу.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика КомиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуТульская областьОбщество
 
 
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