https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741049248.html

Минобороны выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19

Минобороны выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

Минобороны выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19

Министерство обороны РФ дополнительно выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:29

2021-07-13T11:29

2021-07-13T11:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика коми

коронавирусы

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Министерство обороны РФ дополнительно выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании."Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них - для субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развёрнуто более 1300 коек", - сказал Шойгу.Он сообщил, что в интересах субъектов РФ дополнительно выделено более 350 коек. "Передано 60,5 тонн кислорода. Этот вопрос находится на особом контроле", - отметил Шойгу.В прошлом году Минобороны построило и ввело в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров, где оказывается помощь в том числе местным жителям."В соответствии с моим решением, с 16 июня в парке "Патриот" функционирует временный инфекционный госпиталь. К работе привлечены 600 военных специалистов, медиков. Оказана помощь более тысячи человек", - заявил Шойгу.Министр также напомнил, что отдал указание направить мобильный госпиталь из подмосковного Алабино в Тульскую область. "С 11 июля в Туле действует пункт вакцинации, к работе которого привлечены военные медики. С 5 июля в республиках Коми и Хакасия приступили к выполнению обязанностей наши медицинские специалисты", - заключил Шойгу.

https://ria.ru/20210712/kislorod-1740943110.html

https://ria.ru/20210712/kislorod-1740887383.html

россия

республика коми

тульская область

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