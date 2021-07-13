https://ria.ru/20210713/koinfektsiya-1740987267.html
Что происходит с людьми, зараженными сразу двумя штаммами коронавируса
Что происходит с людьми, зараженными сразу двумя штаммами коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021
Что происходит с людьми, зараженными сразу двумя штаммами коронавируса
В мире выявили несколько случаев заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Одна пациентка скончалась. Однако ученые не спешат с выводами. Что происходит при... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T08:00
2021-07-13T08:00
2021-07-13T12:44
наука
коронавирус covid-19
генетика
биология
здоровье
вакцинация
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В мире выявили несколько случаев заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Одна пациентка скончалась. Однако ученые не спешат с выводами. Что происходит при коинфекции и как меняется течение COVID-19 — в материале РИА Новости.Свежие случаи двойного зараженияВ католическую клинику города Алст в Бельгии 3 марта поступила 90-летняя женщина. "В результате серии падений", — гласит официальная причина госпитализации. Признаков ОРВИ у нее на тот момент не было, но ПЦР-тест показал коронавирус.Больная не испытывала проблем с дыханием, уровень кислорода был в норме. Затем состояние резко ухудшилось, и через пять дней она скончалась.Посмертное тестирование выявило два штамма SARS-CoV-2 — это называют коинфицированием. Первый — B.1.1.7 (альфа), ранее известный как британский. Второй — B.1.351 (бета), или южноафриканский. Оба варианта были в Бельгии, заразиться умершая могла от двух разных людей, где именно — неизвестно. Женщина жила одна, не вакцинирована. Видимо, до нее не дошла очередь — кампания стартовала в стране в конце декабря.Это один из первых задокументированных случаев коинфицирования. Бельгийские ученые сообщили об этом на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, прошедшем на днях онлайн. Стала ли коинфекция причиной гибели, они сказать затрудняются. Но отмечают, что, вероятно, это явление недооценено.Сейчас известно еще о семи подобных случаях в Бангкоке, Таиланд. При тестировании рабочих из большого лагеря-общежития обнаружили носителей сразу двух штаммов — альфы и дельты. Последний возник зимой в Индии, весной вызвал там мощнейшую волну эпидемии и быстро стал доминировать в мире.Состояние пациентов не внушает опасений. Предполагается, что смешанное заражение двумя штаммами произошло из-за большой скученности в общежитии.На правах гипотезыВерсию о коинфицировании высказали ученые из США, исследуя повторное заражение 25-летнего мужчины из штата Невада. В марте 2020-го у него проявились симптомы ОРВИ. Отягчающих заболеваний не было, пациент быстро поправился. Однако в конце мая снова почувствовал себя плохо — лихорадка, кашель, головная боль, диарея.Анализ геномов возбудителей показал, что штаммы были разные. Это первый задокументированный случай повторного заражения COVID-19 в США. Ранее о подобном сообщали из Эквадора. И там, и там повторное заболевание протекало тяжелее.Однако американские ученые дали еще одно объяснение случившемуся — заражение сразу двумя штаммами с условными названиями А и В. Тогда надо допустить, что при первом анализе штамм В ускользнул от теста. А при втором штамм А уже вымер.Очень длинный ковидОдин из самых первых случаев двойного инфицирования исследовали российские ученые из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Они рассказали о 90-летней больной, госпитализированной с высокой температурой и другими симптомами ОРВИ. ПЦР-тест показал присутствие коронавируса. Состояние ухудшилось, ее положили в реанимацию, через пять дней пациентка скончалась.Ученые секвенировали геномы возбудителей из двух образов, взятых у скончавшейся в разное время болезни. Оказалось, что сначала в ее организме преобладал один вариант SARS-CoV-2, а спустя восемь дней — второй. Версию о том, что в больнице произошло подзаражение, пришлось отбросить: оба штамма уже присутствовали в ее первом тесте. Известно, что вирусы многократно мутируют в организме долго болеющих пациентов. Однако не в этом случае. Штаммы относились к разным кладам — GH и GR. Возможно, именно двойное заражение привело к тяжелой форме ковида и гибели, полагают авторы. Клинически доказанную коинфекцию описали в Португалии. В марте в больницу обратилась 17-летняя девушка с симптомами ОРВИ, через девять дней ее состояние ухудшилось, потребовалось интенсивное лечение. Через какое-то время пациентку выписали с сатурацией 99 процентов, но с положительным ПЦР-тестом — на самоизоляцию.Через два месяца она снова попала в больницу с похожими симптомами, болями в груди. К счастью, вскоре все прошло. Но ученые секвенировали геномы возбудителей в образцах, взятых у нее в разное время. Там присутствовали варианты коронавируса линии 20A, доминировавшие в Ломбардии (Италия) и Португалии. А также мутанты другой линии — 20B, широко разошедшейся в Европе. Линии 20А и 20В — генетически далекие друг от друга, возникшие в разное время. Когда у пациентки возникли первые симптомы, она уже была ими инфицирована, полагают авторы статьи. Только выявить второй штамм не смогли.Ученые допускают, что смешанная инфекция стала причиной затяжной и тяжелой болезни девушки. Тем более что генетический анализ не показал предрасположенности к тяжелой форме ковида. Все это время за больной ухаживала мать. Из домочадцев лишь она заразилась, причем только одним штаммом, перенесла легко.Данных пока очень мало, выводы делать рано. Вероятно, какие-то повторные заражения на самом деле скрывают коинфекцию, просто это не определяют при тестировании. Ученым еще предстоит понять, как происходит смешанное заражение, как два штамма коронавируса в одном организме меняют симптомы и течение болезни, из-за чего происходят рецидивы, эффективны ли вакцины против такой экзотики. Одно из немногих исследований на эту тему провели ученые из Колумбийского университета. С зимы 2016-го по весну 2018 года в Нью-Йорке они протестировали 191 человека на заражение сезонными коронавирусами. О COVID-19 тогда еще речи не шло. Двенадцать пациентов инфицировались по несколько раз, из них семеро — одновременно разными респираторными вирусами. На тяжести болезни это не сказалось.
https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740773891.html
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740937765.html
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коронавирус covid-19, генетика, биология, здоровье, вакцинация
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В мире выявили несколько случаев заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Одна пациентка скончалась. Однако ученые не спешат с выводами. Что происходит при коинфекции и как меняется течение COVID-19 — в материале РИА Новости.
Свежие случаи двойного заражения
В католическую клинику города Алст в Бельгии
3 марта поступила 90-летняя женщина. "В результате серии падений", — гласит официальная причина госпитализации. Признаков ОРВИ у нее на тот момент не было, но ПЦР-тест показал коронавирус.
Больная не испытывала проблем с дыханием, уровень кислорода был в норме. Затем состояние резко ухудшилось, и через пять дней она скончалась.
Посмертное тестирование выявило два штамма SARS-CoV-2 — это называют коинфицированием. Первый — B.1.1.7 (альфа), ранее известный как британский. Второй — B.1.351 (бета), или южноафриканский. Оба варианта были в Бельгии, заразиться умершая могла от двух разных людей, где именно — неизвестно. Женщина жила одна, не вакцинирована. Видимо, до нее не дошла очередь — кампания стартовала в стране в конце декабря.
Это один из первых задокументированных случаев коинфицирования. Бельгийские ученые сообщили об этом на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, прошедшем на днях онлайн. Стала ли коинфекция причиной гибели, они сказать затрудняются. Но отмечают, что, вероятно, это явление недооценено.
Сейчас известно еще о семи подобных случаях в Бангкоке
, Таиланд
. При тестировании рабочих из большого лагеря-общежития обнаружили носителей сразу двух штаммов — альфы и дельты. Последний возник зимой в Индии
, весной вызвал там мощнейшую волну эпидемии и быстро стал доминировать в мире.
Состояние пациентов не внушает опасений. Предполагается, что смешанное заражение двумя штаммами произошло из-за большой скученности в общежитии.
На правах гипотезы
Версию о коинфицировании высказали
ученые из США
, исследуя повторное заражение 25-летнего мужчины из штата Невада
. В марте 2020-го у него проявились симптомы ОРВИ. Отягчающих заболеваний не было, пациент быстро поправился. Однако в конце мая снова почувствовал себя плохо — лихорадка, кашель, головная боль, диарея.
Анализ геномов возбудителей показал, что штаммы были разные. Это первый задокументированный случай повторного заражения COVID-19 в США. Ранее о подобном сообщали из Эквадора. И там, и там повторное заболевание протекало тяжелее.
Однако американские ученые дали еще одно объяснение случившемуся — заражение сразу двумя штаммами с условными названиями А и В. Тогда надо допустить, что при первом анализе штамм В ускользнул от теста. А при втором штамм А уже вымер.
Очень длинный ковид
Один из самых первых случаев двойного инфицирования исследовали
российские ученые из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Они рассказали о 90-летней больной, госпитализированной с высокой температурой и другими симптомами ОРВИ. ПЦР-тест показал присутствие коронавируса. Состояние ухудшилось, ее положили в реанимацию, через пять дней пациентка скончалась.
Ученые секвенировали геномы возбудителей из двух образов, взятых у скончавшейся в разное время болезни. Оказалось, что сначала в ее организме преобладал один вариант SARS-CoV-2, а спустя восемь дней — второй. Версию о том, что в больнице произошло подзаражение, пришлось отбросить: оба штамма уже присутствовали в ее первом тесте.
Известно, что вирусы многократно мутируют в организме долго болеющих пациентов. Однако не в этом случае. Штаммы относились к разным кладам — GH и GR. Возможно, именно двойное заражение привело к тяжелой форме ковида и гибели, полагают авторы.
Клинически доказанную коинфекцию описали
в Португалии. В марте в больницу обратилась 17-летняя девушка с симптомами ОРВИ, через девять дней ее состояние ухудшилось, потребовалось интенсивное лечение. Через какое-то время пациентку выписали с сатурацией 99 процентов, но с положительным ПЦР-тестом — на самоизоляцию.
Через два месяца она снова попала в больницу с похожими симптомами, болями в груди. К счастью, вскоре все прошло. Но ученые секвенировали геномы возбудителей в образцах, взятых у нее в разное время. Там присутствовали варианты коронавируса линии 20A, доминировавшие в Ломбардии (Италия
) и Португалии
. А также мутанты другой линии — 20B, широко разошедшейся в Европе
.
Линии 20А и 20В — генетически далекие друг от друга, возникшие в разное время. Когда у пациентки возникли первые симптомы, она уже была ими инфицирована, полагают авторы статьи. Только выявить второй штамм не смогли.
Ученые допускают, что смешанная инфекция стала причиной затяжной и тяжелой болезни девушки. Тем более что генетический анализ не показал предрасположенности к тяжелой форме ковида. Все это время за больной ухаживала мать. Из домочадцев лишь она заразилась, причем только одним штаммом, перенесла легко.
Данных пока очень мало, выводы делать рано. Вероятно, какие-то повторные заражения на самом деле скрывают коинфекцию, просто это не определяют при тестировании. Ученым еще предстоит понять, как происходит смешанное заражение, как два штамма коронавируса в одном организме меняют симптомы и течение болезни, из-за чего происходят рецидивы, эффективны ли вакцины против такой экзотики.
Одно из немногих исследований на эту тему провели
ученые из Колумбийского университета
. С зимы 2016-го по весну 2018 года в Нью-Йорке
они протестировали 191 человека на заражение сезонными коронавирусами. О COVID-19 тогда еще речи не шло. Двенадцать пациентов инфицировались по несколько раз, из них семеро — одновременно разными респираторными вирусами. На тяжести болезни это не сказалось.