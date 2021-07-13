https://ria.ru/20210713/khovanskaya-1741149872.html

Эсеры объяснили выход Хованской из московского списка партии

Эсеры объяснили выход Хованской из московского списка партии - РИА Новости, 13.07.2021

Эсеры объяснили выход Хованской из московского списка партии

Снятие Галины Хованской с первого места московской региональной группы "Справедливой России – Патриотов – За правду" произошло из-за того, что она не... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:50

2021-07-13T19:50

2021-07-13T19:50

справедливая россия

госдума рф

захар прилепин

галина хованская

политика

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Снятие Галины Хованской с первого места московской региональной группы "Справедливой России – Патриотов – За правду" произошло из-за того, что она не предоставила документы, ее место занял второй номер в списке, об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь сопредседателя партии Захара Прилепина Елизавета Кондакова.Лидер московских эсеров Галина Хованская покинула список московской региональной группы на выборах в Госдуму, она решила сосредоточиться на выборах в одномандатном Ленинградском округе, ее место в территориальном списке займет Сергей Кабышев, об этом написали СМИ, собеседник которых в партии рассказал, что Хованская хотела дистанцироваться от сопредседателя партии Захара Прилепина из-за его позиции по Сталину."Перовое место в списке займет кандидат, шедший под вторым номером, снятие Хованской с первого место связано с непредоставлением ей самой документов (в ЦИК по региональной группе), в чем там причина нам неизвестно. При этом в партии проводились общие мероприятия с участием Хованской и Прилепина, и они работали сообща", - сообщила Кондакова.

https://ria.ru/20210626/srzp-1738748233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справедливая россия, госдума рф, захар прилепин, галина хованская, политика