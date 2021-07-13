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Эсеры объяснили выход Хованской из московского списка партии
Эсеры объяснили выход Хованской из московского списка партии - РИА Новости, 13.07.2021
Эсеры объяснили выход Хованской из московского списка партии
Снятие Галины Хованской с первого места московской региональной группы "Справедливой России – Патриотов – За правду" произошло из-за того, что она не... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:50
2021-07-13T19:50
справедливая россия
госдума рф
захар прилепин
галина хованская
политика
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Снятие Галины Хованской с первого места московской региональной группы "Справедливой России – Патриотов – За правду" произошло из-за того, что она не предоставила документы, ее место занял второй номер в списке, об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь сопредседателя партии Захара Прилепина Елизавета Кондакова.Лидер московских эсеров Галина Хованская покинула список московской региональной группы на выборах в Госдуму, она решила сосредоточиться на выборах в одномандатном Ленинградском округе, ее место в территориальном списке займет Сергей Кабышев, об этом написали СМИ, собеседник которых в партии рассказал, что Хованская хотела дистанцироваться от сопредседателя партии Захара Прилепина из-за его позиции по Сталину."Перовое место в списке займет кандидат, шедший под вторым номером, снятие Хованской с первого место связано с непредоставлением ей самой документов (в ЦИК по региональной группе), в чем там причина нам неизвестно. При этом в партии проводились общие мероприятия с участием Хованской и Прилепина, и они работали сообща", - сообщила Кондакова.
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справедливая россия, госдума рф, захар прилепин, галина хованская, политика
Эсеры объяснили выход Хованской из московского списка партии
19:50 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская
Председатель комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В СР сообщили, что Хованская вышла из московского списка партии, потому что не подала документы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Снятие Галины Хованской с первого места московской региональной группы "Справедливой России – Патриотов – За правду" произошло из-за того, что она не предоставила документы, ее место занял второй номер в списке, об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь сопредседателя партии Захара Прилепина Елизавета Кондакова.
Лидер московских эсеров Галина Хованская покинула список московской региональной группы на выборах в Госдуму, она решила сосредоточиться на выборах в одномандатном Ленинградском округе, ее место в территориальном списке займет Сергей Кабышев, об этом написали СМИ, собеседник которых в партии рассказал, что Хованская хотела дистанцироваться от сопредседателя партии Захара Прилепина из-за его позиции по Сталину.
"Перовое место в списке займет кандидат, шедший под вторым номером, снятие Хованской с первого место связано с непредоставлением ей самой документов (в ЦИК по региональной группе), в чем там причина нам неизвестно. При этом в партии проводились общие мероприятия с участием Хованской и Прилепина, и они работали сообща", - сообщила Кондакова.
Председатель партии За Правду Захар Прилепин, лидер политической партии Патриоты России Геннадий Семигин и председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 19:40
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Справедливая РоссияГосдума РФЗахар ПрилепинГалина ХованскаяПолитика
 
 
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