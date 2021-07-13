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В России проходят испытания двух новых учебных самолетов
В России проходят испытания двух новых учебных самолетов - РИА Новости, 13.07.2021
В России проходят испытания двух новых учебных самолетов
Российское военное ведомство проводит испытания двух перспективных самолетов для учебной авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:40
2021-07-13T11:40
россия
як-152
сергей шойгу
армия
безопасность
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Российское военное ведомство проводит испытания двух перспективных самолетов для учебной авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник."Для обновления парка учебных машин на конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки Як-152 и УТС-800. Сегодня обсудим, что еще необходимо сделать для повышения профессионального уровня курсантов-летчиков", - сказал министр на селекторном совещании.Говоря о состоянии и перспективах развития военной учебной авиации, он отметил, что "наличие качественно подготовленных летчиков-выпускников, а их должно быть не менее 700 в год - позволяет эффективно использовать потенциал существующих и перспективных авиационных комплексов с высокими боевыми возможностями"."В свою очередь материальная база вузов должна включать не менее пятисот современных учебно-тренировочных самолетов и двухсот вертолетов", - добавил Шойгу.
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россия, як-152, сергей шойгу, армия, безопасность
В России проходят испытания двух новых учебных самолетов
11:40 13.07.2021
 
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр обороны Сергей Шойгу рассказал об испытаниях Як-152 и УТС-800 для учебной авиации

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Российское военное ведомство проводит испытания двух перспективных самолетов для учебной авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.
"Для обновления парка учебных машин на конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки Як-152 и УТС-800. Сегодня обсудим, что еще необходимо сделать для повышения профессионального уровня курсантов-летчиков", - сказал министр на селекторном совещании.
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Говоря о состоянии и перспективах развития военной учебной авиации, он отметил, что "наличие качественно подготовленных летчиков-выпускников, а их должно быть не менее 700 в год - позволяет эффективно использовать потенциал существующих и перспективных авиационных комплексов с высокими боевыми возможностями".
"В свою очередь материальная база вузов должна включать не менее пятисот современных учебно-тренировочных самолетов и двухсот вертолетов", - добавил Шойгу.
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РоссияЯк-152Сергей ШойгуАрмияБезопасность
 
 
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