https://ria.ru/20210713/gyuden-1741112917.html

Борт с останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился во Франции

Борт с останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился во Франции - РИА Новости, 13.07.2021

Борт с останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился во Франции

Гроб с останками одного из ближайших соратников Наполеона генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена во вторник на самолете привезли из Москвы в аэропорт Ле Бурже под... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:27

2021-07-13T16:27

2021-07-13T16:27

россия

сезар шарль этьен гюден де ля саблонньер

российское военно-историческое общество (рвио)

российская академия наук

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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Гроб с останками одного из ближайших соратников Наполеона генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена во вторник на самолете привезли из Москвы в аэропорт Ле Бурже под Парижем - для перезахоронения во Франции, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Париже.Утром борт вылетел из Московского аэропорта "Внуково-3"."Как мне сказали организаторы, самолёт приземлился", - сказала руководитель отдела культуры посольства РФ в Париже Наталья Ханцевич, которая находится в аэропорту Ле Бурже.В аэропорту должна начаться почётная церемония.Останки генерала Гюдена были обнаружены летом 2019 года в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Церемония перезахоронения должна была пройти в сентябре прошлого года, однако была перенесена.О дате перезахоронения останков генерала во Франции пока не сообщалось.Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.

https://ria.ru/20210713/geroy-1740973755.html

https://ria.ru/20210624/gyuden-1738298320.html

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россия, сезар шарль этьен гюден де ля саблонньер, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, наполеон бонапарт, франция, париж, в мире