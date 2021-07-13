Борт с останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился во Франции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВо время церемонии передачи останков соратника императора Наполеона генерала Шарля Этьена Гюдена, обнаруженных в 2019 году в Смоленске во время археологической экспедиции, в Музее Отечественной войны 1812 года в Москве.
Самолет с останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился в парижском аэропорту Ле Бурже
ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Гроб с останками одного из ближайших соратников Наполеона генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена во вторник на самолете привезли из Москвы в аэропорт Ле Бурже под Парижем - для перезахоронения во Франции, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Париже.
Утром борт вылетел из Московского аэропорта "Внуково-3".
"Как мне сказали организаторы, самолёт приземлился", - сказала руководитель отдела культуры посольства РФ в Париже Наталья Ханцевич, которая находится в аэропорту Ле Бурже.
В аэропорту должна начаться почётная церемония.
Останки генерала Гюдена были обнаружены летом 2019 года в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Церемония перезахоронения должна была пройти в сентябре прошлого года, однако была перенесена.
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О дате перезахоронения останков генерала во Франции пока не сообщалось.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.