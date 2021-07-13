https://ria.ru/20210713/gosdep-1741154648.html

США назвали "Северный поток — 2" угрозой для энергобезопасности Европы

США назвали "Северный поток — 2" угрозой для энергобезопасности Европы - РИА Новости, 13.07.2021

США назвали "Северный поток — 2" угрозой для энергобезопасности Европы

США считают, что газопровод "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Украины и Европы, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T20:45

2021-07-13T20:45

2021-07-13T20:54

россия

цены на нефть

северный поток — 2

евросоюз

государственный департамент сша

сша

украина

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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. США считают, что газопровод "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Украины и Европы, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу "Украина 24" во вторник.Дипломат находится с визитом на Украине.Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741074856.html

россия

сша

украина

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россия, цены на нефть, северный поток — 2, евросоюз, государственный департамент сша, сша, украина