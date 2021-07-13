США назвали "Северный поток — 2" угрозой для энергобезопасности Европы
20:45 13.07.2021 (обновлено: 20:54 13.07.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
В госдепе считают, что "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Европы
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. США считают, что газопровод "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Украины и Европы, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу "Украина 24" во вторник.
Дипломат находится с визитом на Украине.
"США считают "Северный поток — 2" плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы. Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция. Через неделю канцлер (Ангела Меркель – ред.) будет в Вашингтоне. Поэтому посмотрим, что будет через неделю", — заявил Кент.
Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.