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США назвали "Северный поток — 2" угрозой для энергобезопасности Европы
США назвали "Северный поток — 2" угрозой для энергобезопасности Европы - РИА Новости, 13.07.2021
США назвали "Северный поток — 2" угрозой для энергобезопасности Европы
США считают, что газопровод "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Украины и Европы, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:45
2021-07-13T20:54
россия
цены на нефть
северный поток — 2
евросоюз
государственный департамент сша
сша
украина
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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. США считают, что газопровод "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Украины и Европы, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу "Украина 24" во вторник.Дипломат находится с визитом на Украине.Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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россия, цены на нефть, северный поток — 2, евросоюз, государственный департамент сша, сша, украина
США назвали "Северный поток — 2" угрозой для энергобезопасности Европы
20:45 13.07.2021 (обновлено: 20:54 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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В госдепе считают, что "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Европы

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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. США считают, что газопровод "Северный поток — 2" угрожает энергобезопасности Украины и Европы, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу "Украина 24" во вторник.
Дипломат находится с визитом на Украине.

"США считают "Северный поток — 2" плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы. Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция. Через неделю канцлер (Ангела Меркель – ред.) будет в Вашингтоне. Поэтому посмотрим, что будет через неделю", — заявил Кент.

Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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РоссияЦены на нефтьСеверный поток — 2ЕвросоюзГосударственный департамент СШАСШАУкраина
 
 
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