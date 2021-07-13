https://ria.ru/20210713/gaz-1741148185.html
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год - РИА Новости, 13.07.2021
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:37
2021-07-13T19:37
2021-07-13T22:42
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
минск
экономика
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741077163_95:0:3024:1648_1920x0_80_0_0_c61f4851bfbe221619274459c99b6133.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Переговоры лидеров двух стран в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов."Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств", — сказал Песков.Так, стороны согласовали объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России.Помимо этого, лидеры двух стран затронули вопросы международной и региональной повестки дня, а также дальнейшие шаги в сфере таможенного регулирования.По словам Пескова, Путин и Лукашенко более детально обсудили проблематику, которая поднималась в открытой для прессы части встречи.Решение о переговорах стороны приняли во время состоявшегося 1 июля пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.Предыдущая встреча президентов двух стран прошли в конце мая в Сочи.
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741078064.html
https://ria.ru/20210527/sanktsii-1734470142.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741077163_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_db9d0af54528a195719bef3b3d014cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, экономика, белоруссия
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год
19:37 13.07.2021 (обновлено: 22:42 13.07.2021)
Путин и Лукашенко решили, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована