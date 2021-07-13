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Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год - РИА Новости, 13.07.2021
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:37
2021-07-13T22:42
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
минск
экономика
белоруссия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Переговоры лидеров двух стран в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов."Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств", — сказал Песков.Так, стороны согласовали объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России.Помимо этого, лидеры двух стран затронули вопросы международной и региональной повестки дня, а также дальнейшие шаги в сфере таможенного регулирования.По словам Пескова, Путин и Лукашенко более детально обсудили проблематику, которая поднималась в открытой для прессы части встречи.Решение о переговорах стороны приняли во время состоявшегося 1 июля пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.Предыдущая встреча президентов двух стран прошли в конце мая в Сочи.
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741078064.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, экономика, белоруссия
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год
19:37 13.07.2021 (обновлено: 22:42 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин и Лукашенко решили, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Переговоры лидеров двух стран в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов.
"Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств", — сказал Песков.
Так, стороны согласовали объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России.
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Помимо этого, лидеры двух стран затронули вопросы международной и региональной повестки дня, а также дальнейшие шаги в сфере таможенного регулирования.
По словам Пескова, Путин и Лукашенко более детально обсудили проблематику, которая поднималась в открытой для прессы части встречи.
Решение о переговорах стороны приняли во время состоявшегося 1 июля пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.
Предыдущая встреча президентов двух стран прошли в конце мая в Сочи.
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