https://ria.ru/20210713/gaz-1741148185.html

Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год

Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год - РИА Новости, 13.07.2021

Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии на 2022 год

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:37

2021-07-13T19:37

2021-07-13T22:42

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

минск

экономика

белоруссия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Переговоры лидеров двух стран в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов."Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств", — сказал Песков.Так, стороны согласовали объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России.Помимо этого, лидеры двух стран затронули вопросы международной и региональной повестки дня, а также дальнейшие шаги в сфере таможенного регулирования.По словам Пескова, Путин и Лукашенко более детально обсудили проблематику, которая поднималась в открытой для прессы части встречи.Решение о переговорах стороны приняли во время состоявшегося 1 июля пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.Предыдущая встреча президентов двух стран прошли в конце мая в Сочи.

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741078064.html

https://ria.ru/20210527/sanktsii-1734470142.html

россия

минск

белоруссия

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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, экономика, белоруссия