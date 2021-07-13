https://ria.ru/20210713/estoniya-1741166980.html

В Эстонии рассказали о строительстве инфраструктуры на границе с Россией

В Эстонии рассказали о строительстве инфраструктуры на границе с Россией - РИА Новости, 13.07.2021

В Эстонии рассказали о строительстве инфраструктуры на границе с Россией

Строительство инфраструктурных и других объектов на граничащем с Россией участке протяженностью 23,5 километра идет по графику, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T23:39

2021-07-13T23:39

2021-07-13T23:39

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл - РИА Новости. Строительство инфраструктурных и других объектов на граничащем с Россией участке протяженностью 23,5 километра идет по графику, сообщил в понедельник глава пограничного подразделения департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.По словам Беличева, строительство первой очереди приграничной инфраструктуры, которое было начато год назад, продолжается, сейчас построена часть пограничного ограждения, проложены несколько патрульных дорог, а в заболоченных местах пограничники могут передвигаться по понтонной дороге."Строительство границы очень важно для того, чтобы государство имело полное представление о том, что происходит на наших границах, где есть места, через которые люди пытаются незаконно попасть в Эстонию, чтобы их быстро блокировать и получать материалы для отправки нелегалов обратно. Очень важно обеспечить безопасность Эстонии", - сказал Беличев порталу эстонского телерадиовещания ERR.Чиновник отметил, что партнеры по договору об обустройстве границы придерживаются согласованного графика и первый этап строительства должен быть завершен через два года.Согласно проекту, на границе будет установлена электронная охранная система, планируется использование беспилотников. Эстонские власти отмечают, что любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 километрах сухопутной границы. Обустройство границы с Россией планируется завершить в 2026 году.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.

https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941420.html

https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941095.html

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россия, финский залив, эстония, в мире