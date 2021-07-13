Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/estoniya-1741166980.html
В Эстонии рассказали о строительстве инфраструктуры на границе с Россией
В Эстонии рассказали о строительстве инфраструктуры на границе с Россией - РИА Новости, 13.07.2021
В Эстонии рассказали о строительстве инфраструктуры на границе с Россией
Строительство инфраструктурных и других объектов на граничащем с Россией участке протяженностью 23,5 километра идет по графику, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T23:39
2021-07-13T23:39
россия
финский залив
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156115/64/1561156405_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f185c73f99afa71695383a2f61476232.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл - РИА Новости. Строительство инфраструктурных и других объектов на граничащем с Россией участке протяженностью 23,5 километра идет по графику, сообщил в понедельник глава пограничного подразделения департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.По словам Беличева, строительство первой очереди приграничной инфраструктуры, которое было начато год назад, продолжается, сейчас построена часть пограничного ограждения, проложены несколько патрульных дорог, а в заболоченных местах пограничники могут передвигаться по понтонной дороге."Строительство границы очень важно для того, чтобы государство имело полное представление о том, что происходит на наших границах, где есть места, через которые люди пытаются незаконно попасть в Эстонию, чтобы их быстро блокировать и получать материалы для отправки нелегалов обратно. Очень важно обеспечить безопасность Эстонии", - сказал Беличев порталу эстонского телерадиовещания ERR.Чиновник отметил, что партнеры по договору об обустройстве границы придерживаются согласованного графика и первый этап строительства должен быть завершен через два года.Согласно проекту, на границе будет установлена электронная охранная система, планируется использование беспилотников. Эстонские власти отмечают, что любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 километрах сухопутной границы. Обустройство границы с Россией планируется завершить в 2026 году.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941420.html
https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941095.html
россия
финский залив
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/64/1561156405_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_e516f6a299d8d0e7d504a9bca4233f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, финский залив, эстония, в мире
В Эстонии рассказали о строительстве инфраструктуры на границе с Россией
23:39 13.07.2021
 
© Фото : Vabariigi ValitsusПограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : Vabariigi Valitsus

В Эстонии рассказали о строительстве инфраструктуры на границе с Россией

Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл - РИА Новости. Строительство инфраструктурных и других объектов на граничащем с Россией участке протяженностью 23,5 километра идет по графику, сообщил в понедельник глава пограничного подразделения департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.
По словам Беличева, строительство первой очереди приграничной инфраструктуры, которое было начато год назад, продолжается, сейчас построена часть пограничного ограждения, проложены несколько патрульных дорог, а в заболоченных местах пограничники могут передвигаться по понтонной дороге.
Хенн Пыллуаас - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 15:01
В РВИО высмеяли требования кандидата в президенты Эстонии к России
"Строительство границы очень важно для того, чтобы государство имело полное представление о том, что происходит на наших границах, где есть места, через которые люди пытаются незаконно попасть в Эстонию, чтобы их быстро блокировать и получать материалы для отправки нелегалов обратно. Очень важно обеспечить безопасность Эстонии", - сказал Беличев порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Чиновник отметил, что партнеры по договору об обустройстве границы придерживаются согласованного графика и первый этап строительства должен быть завершен через два года.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 15:00
Слуцкий ответил на слова кандидата в президенты Эстонии о территориях
Согласно проекту, на границе будет установлена электронная охранная система, планируется использование беспилотников. Эстонские власти отмечают, что любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 километрах сухопутной границы. Обустройство границы с Россией планируется завершить в 2026 году.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
 
РоссияФинский заливЭстонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
03:54Эксперт предупредил о новом способе обмана туристов
Лента новостейМолния