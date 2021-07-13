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Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ об однополых браках
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ об однополых браках - РИА Новости, 13.07.2021
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ об однополых браках
Россия не обязана исполнять рекомендацию ЕСПЧ о необходимости признания в стране однополых браков, такое ее право зафиксировано в конституции, заявил РИА... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:25
2021-07-13T23:24
россия
андрей клишас
совет федерации рф
европейский суд по правам человека
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия не обязана исполнять рекомендацию ЕСПЧ о необходимости признания в стране однополых браков, такое ее право зафиксировано в конституции, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что Конституция РФ поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны.В любом случае, отметил сенатор, вопрос о возможности исполнения таких решений отнесен к компетенции Конституционного Суда РФ.Он напомнил, что российские граждане в прошлом году в ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию "недвусмысленно выразили свою позицию относительно подхода к брачно-семейным отношениям".Таким образом, констатировал Клишас, постановление ЕСПЧ де-факто направлено на легализацию в России однополых семейных отношений в нарушение положений ее действующей конституции.Он также отметил, что рекомендация ЕСПЧ является результатом расширительного толкования судом положений Европейской конвенции по правам человека, статья 8 которой не содержит какого-либо упоминания об однополых браках или партнерствах. Что касается обращения ЕСПЧ в постановлении к резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2018 года об однополых отношениях, "обладающей исключительно рекомендательным, декларативным характером", то оно не может рассматриваться в качестве сколько-нибудь существенного юридического аргумента, подчеркнул глава комитета."По сути, в действительности, мы имеем попытку возложения на Российскую Федерацию дополнительных юридических обязательств, на которые она при подписании Европейской конвенции своего согласия не давала", - заявил Клишас.По его мнению, вопрос о признании однополых браков и создании для этого необходимого правового инструментария должен разрешаться каждым конкретным государством самостоятельно, исходя из особенностей его культурно-исторического развития и сложившегося в обществе консенсуса. Одни государства, к примеру, Италия, пошли по пути легализации однополых браков после аналогичного решения ЕСПЧ, другие же, как, например, Венгрия, пошли по иному пути, приняв решение сохранить традиционные для общества ценности, напомнил сенатор.
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, европейский суд по правам человека, в мире
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ об однополых браках
20:25 13.07.2021 (обновлено: 23:24 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенатор Клишас заявил, что Россия не обязана исполнять рекомендацию ЕСПЧ об однополых браках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия не обязана исполнять рекомендацию ЕСПЧ о необходимости признания в стране однополых браков, такое ее право зафиксировано в конституции, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что Конституция РФ поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны.
"Во избежание негативных последствий для правовой системы и российского общества, сначала конституционной практикой, а затем и Конституцией РФ были определены специальные правовые механизмы преодоления противоречий с ЕСПЧ, предполагающие возможность отказа от безусловного исполнения решений межгосударственного субсидиарного судебного органа, вступающих в противоречие с положениями действующей конституции", - сказал Клишас.
В любом случае, отметил сенатор, вопрос о возможности исполнения таких решений отнесен к компетенции Конституционного Суда РФ.
Он напомнил, что российские граждане в прошлом году в ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию "недвусмысленно выразили свою позицию относительно подхода к брачно-семейным отношениям".
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Таким образом, констатировал Клишас, постановление ЕСПЧ де-факто направлено на легализацию в России однополых семейных отношений в нарушение положений ее действующей конституции.
Он также отметил, что рекомендация ЕСПЧ является результатом расширительного толкования судом положений Европейской конвенции по правам человека, статья 8 которой не содержит какого-либо упоминания об однополых браках или партнерствах. Что касается обращения ЕСПЧ в постановлении к резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2018 года об однополых отношениях, "обладающей исключительно рекомендательным, декларативным характером", то оно не может рассматриваться в качестве сколько-нибудь существенного юридического аргумента, подчеркнул глава комитета.
"По сути, в действительности, мы имеем попытку возложения на Российскую Федерацию дополнительных юридических обязательств, на которые она при подписании Европейской конвенции своего согласия не давала", - заявил Клишас.
По его мнению, вопрос о признании однополых браков и создании для этого необходимого правового инструментария должен разрешаться каждым конкретным государством самостоятельно, исходя из особенностей его культурно-исторического развития и сложившегося в обществе консенсуса. Одни государства, к примеру, Италия, пошли по пути легализации однополых браков после аналогичного решения ЕСПЧ, другие же, как, например, Венгрия, пошли по иному пути, приняв решение сохранить традиционные для общества ценности, напомнил сенатор.
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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФЕвропейский суд по правам человекаВ мире
 
 
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