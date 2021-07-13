https://ria.ru/20210713/draka-1741049416.html
Источник: полицию предупреждали о готовящейся драке мигрантов в Москве
Источник: полицию предупреждали о готовящейся драке мигрантов в Москве - РИА Новости, 13.07.2021
Источник: полицию предупреждали о готовящейся драке мигрантов в Москве
Неизвестный накануне массовой драки в Кузьминках позвонил в полицию и рассказал об этом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:29
2021-07-13T11:29
2021-07-13T13:31
средняя азия
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Неизвестный накануне массовой драки в Кузьминках позвонил в полицию и рассказал об этом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Двенадцатого июля около 19:44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у метро "Кузьминки" готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек", — привел он подробности.Обратившийся отказался назвать свое имя, но пояснил, что информацию он получил в WhatsApp, где его добавили в один из чатов, но вскоре удалили.Станцию метро и прилегающие к ней районы обследовали, но скопления людей не обнаружили.Однако ночью, как позже агентству сообщили в МВД, драка все-таки состоялась. По словам источника в столичном главке, задержаны 102 выходца из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Всех обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. За это грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или 15 суток ареста.
https://ria.ru/20210713/draka-1741014853.html
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Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве
102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
2021-07-13T11:29
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средняя азия, москва, происшествия
Источник: полицию предупреждали о готовящейся драке мигрантов в Москве
11:29 13.07.2021 (обновлено: 13:31 13.07.2021)
В Москве задержали более ста человек после массовой драки мигрантов в Кузьминках