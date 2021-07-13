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СК завел дело после взрыва газа в центре Геленджика

СК завел дело после взрыва газа в центре Геленджика - РИА Новости, 13.07.2021

СК завел дело после взрыва газа в центре Геленджика

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после взрыва газа на территории отеля в Геленджике, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:44

2021-07-13T12:44

2021-07-13T12:44

взрыв газа в гостинице в геленджике

следственный комитет россии (ск рф)

геленджик

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после взрыва газа на территории отеля в Геленджике, сообщили в пресс-службе СК РФ.По версии следствия, во вторник в помещении на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек. Кроме того, пострадали пятеро граждан (мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка). Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.В настоящее время устанавливаются точная причина и очаг хлопка газа, а также личность погибшего.

геленджик

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в гостинице в геленджике, следственный комитет россии (ск рф), геленджик, происшествия