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СК завел дело после взрыва газа в центре Геленджика
СК завел дело после взрыва газа в центре Геленджика - РИА Новости, 13.07.2021
СК завел дело после взрыва газа в центре Геленджика
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после взрыва газа на территории отеля в Геленджике, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:44
2021-07-13T12:44
взрыв газа в гостинице в геленджике
следственный комитет россии (ск рф)
геленджик
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после взрыва газа на территории отеля в Геленджике, сообщили в пресс-службе СК РФ.По версии следствия, во вторник в помещении на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек. Кроме того, пострадали пятеро граждан (мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка). Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.В настоящее время устанавливаются точная причина и очаг хлопка газа, а также личность погибшего.
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РИА Новости
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взрыв газа в гостинице в геленджике, следственный комитет россии (ск рф), геленджик, происшествия
СК завел дело после взрыва газа в центре Геленджика
12:44 13.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у гостиницы "Азария" в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа
Сотрудники полиции у гостиницы Азария в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа на территории отеля в Геленджике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после взрыва газа на территории отеля в Геленджике, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых граждан в результате хлопка газа на территории гостиницы по улице Советской (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, во вторник в помещении на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек. Кроме того, пострадали пятеро граждан (мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка). Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.
В настоящее время устанавливаются точная причина и очаг хлопка газа, а также личность погибшего.
Взрыв газа в гостинице в Геленджике
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
1 из 8

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
2 из 8

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

Дым на месте взрыва бытового газа, который произошел в гостинице Азария в Геленджике
3 из 8

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
4 из 8

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

Взрыв в гостинице в городе Геленджик на улице Советская
5 из 8

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

Сотрудники полиции у гостиницы Азария в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа
6 из 8

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
7 из 8

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

Сотрудники полиции у гостиницы Азария в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа
8 из 8

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 8

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 8

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 8

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 8

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
6 из 8

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 8

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 8

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
Взрыв газа в гостинице в ГеленджикеСледственный комитет России (СК РФ)ГеленджикПроисшествия
 
 
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