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В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв

В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв - РИА Новости, 13.07.2021

В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв

Следователи в Дагестане проводят проверку после того, как две девушки слетели с качелей в обрыв, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:04

2021-07-13T16:04

2021-07-13T16:04

россия

республика дагестан

казбековский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 13 июл – РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят проверку после того, как две девушки слетели с качелей в обрыв, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, как две девушки в горной местности Дагестана слетели с качелей в обрыв. Обе девушки живы.По предварительным данным, в мае 2021 года две девушки катались на качелях, установленных недалеко от Сулакского каньона на территории Казбековского района Дагестана. Во время катания с одной стороны оборвалась цепь, и девушки из-за того, что не были пристегнуты, сорвались в обрыв."По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности пострадавших девушек, степень вреда, причиненного их здоровью, а также владелец аттракциона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщает СУСК.

россия

казбековский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, казбековский район, происшествия