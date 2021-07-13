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В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв - РИА Новости, 13.07.2021
В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
Следователи в Дагестане проводят проверку после того, как две девушки слетели с качелей в обрыв, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:04
2021-07-13T16:04
россия
республика дагестан
казбековский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 13 июл – РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят проверку после того, как две девушки слетели с качелей в обрыв, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, как две девушки в горной местности Дагестана слетели с качелей в обрыв. Обе девушки живы.По предварительным данным, в мае 2021 года две девушки катались на качелях, установленных недалеко от Сулакского каньона на территории Казбековского района Дагестана. Во время катания с одной стороны оборвалась цепь, и девушки из-за того, что не были пристегнуты, сорвались в обрыв."По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности пострадавших девушек, степень вреда, причиненного их здоровью, а также владелец аттракциона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщает СУСК.
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россия, республика дагестан, казбековский район, происшествия
В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:04 13.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СК проводит проверку после видео, где две девушки слетели с качелей в обрыв в Дагестане

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 13 июл – РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят проверку после того, как две девушки слетели с качелей в обрыв, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, как две девушки в горной местности Дагестана слетели с качелей в обрыв. Обе девушки живы.
По предварительным данным, в мае 2021 года две девушки катались на качелях, установленных недалеко от Сулакского каньона на территории Казбековского района Дагестана. Во время катания с одной стороны оборвалась цепь, и девушки из-за того, что не были пристегнуты, сорвались в обрыв.
"По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности пострадавших девушек, степень вреда, причиненного их здоровью, а также владелец аттракциона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщает СУСК.
 
РоссияРеспублика ДагестанКазбековский районПроисшествия
 
 
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