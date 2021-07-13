https://ria.ru/20210713/dagestan-1741108422.html
В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв - РИА Новости, 13.07.2021
В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
Следователи в Дагестане проводят проверку после того, как две девушки слетели с качелей в обрыв, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:04
2021-07-13T16:04
2021-07-13T16:04
россия
республика дагестан
казбековский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 июл – РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят проверку после того, как две девушки слетели с качелей в обрыв, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, как две девушки в горной местности Дагестана слетели с качелей в обрыв. Обе девушки живы.По предварительным данным, в мае 2021 года две девушки катались на качелях, установленных недалеко от Сулакского каньона на территории Казбековского района Дагестана. Во время катания с одной стороны оборвалась цепь, и девушки из-за того, что не были пристегнуты, сорвались в обрыв."По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности пострадавших девушек, степень вреда, причиненного их здоровью, а также владелец аттракциона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщает СУСК.
россия
казбековский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика дагестан, казбековский район, происшествия
В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
СК проводит проверку после видео, где две девушки слетели с качелей в обрыв в Дагестане