https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741162857.html

Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией

Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией - РИА Новости, 14.07.2021

Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией

Союзное государство с Белоруссией представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета, а не государство. Об это президент... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-13T22:42

2021-07-13T22:42

2021-07-14T00:29

союзное государство

евросоюз

владимир путин

украина

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740303760_0:5:3035:1712_1920x0_80_0_0_9dcf8fb9db73b97f6e5077b945605e33.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Союзное государство с Белоруссией представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета, а не государство. Об это президент России Владимир Путин заявил в эфире канала "Россия 24".Президент на следующий день после публикации статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Мы с Белоруссией говорим: "Союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. <...> И при полном сохранении суверенитета", — сказал Путин.Такая форма интеграции делает жизнь людей легче, предоставляет определенные условия для развития экономики, а также приводит к повышению общей конкурентоспособности, заключил российский лидер.

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741075506.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзное государство, евросоюз, владимир путин, украина, в мире, белоруссия