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Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией - РИА Новости, 14.07.2021
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
Союзное государство с Белоруссией представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета, а не государство. Об это президент... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-13T22:42
2021-07-13T22:42
2021-07-14T00:29
союзное государство
евросоюз
владимир путин
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белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Союзное государство с Белоруссией представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета, а не государство. Об это президент России Владимир Путин заявил в эфире канала "Россия 24".Президент на следующий день после публикации статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Мы с Белоруссией говорим: "Союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. <...> И при полном сохранении суверенитета", — сказал Путин.Такая форма интеграции делает жизнь людей легче, предоставляет определенные условия для развития экономики, а также приводит к повышению общей конкурентоспособности, заключил российский лидер.
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741075506.html
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союзное государство, евросоюз, владимир путин, украина, в мире, белоруссия
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
22:42 13.07.2021 (обновлено: 00:29 14.07.2021)
Путин считает, что Союзное государство является разновидностью интеграции