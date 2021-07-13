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Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией - РИА Новости, 14.07.2021
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
Союзное государство с Белоруссией представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета, а не государство. Об это президент... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-13T22:42
2021-07-14T00:29
союзное государство
евросоюз
владимир путин
украина
в мире
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Союзное государство с Белоруссией представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета, а не государство. Об это президент России Владимир Путин заявил в эфире канала "Россия 24".Президент на следующий день после публикации статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Мы с Белоруссией говорим: "Союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. &lt;...&gt; И при полном сохранении суверенитета", — сказал Путин.Такая форма интеграции делает жизнь людей легче, предоставляет определенные условия для развития экономики, а также приводит к повышению общей конкурентоспособности, заключил российский лидер.
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союзное государство, евросоюз, владимир путин, украина, в мире, белоруссия
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
22:42 13.07.2021 (обновлено: 00:29 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин считает, что Союзное государство является разновидностью интеграции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Союзное государство с Белоруссией представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета, а не государство. Об это президент России Владимир Путин заявил в эфире канала "Россия 24".
Президент на следующий день после публикации статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.
"Мы с Белоруссией говорим: "Союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. <...> И при полном сохранении суверенитета", — сказал Путин.
Такая форма интеграции делает жизнь людей легче, предоставляет определенные условия для развития экономики, а также приводит к повышению общей конкурентоспособности, заключил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 13:28
Путин назвал Белоруссию стабильным партнером
 
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