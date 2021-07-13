Лукашенко заявил Путину, что Белоруссия выдержит санкции Запада
13:39 13.07.2021 (обновлено: 13:54 13.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что Белоруссия выдержит западные санкции
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Белоруссия выдержит санкции, введенные против нее западными странами, а также общую экономическую ситуацию в мире, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
"Благодаря этому, что мы не порвали эти связи (с Россией – ред.), нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике. Дело даже не только в этих, как вы очень точно сказали, "вирусах извне", этих санкциях, дело в том, что ведь мировая экономика здорово припала… И все эти накаты, которые идут, и по ценообразованию… Конечно, все страны подвержены этому влиянию, даже в Китае инфляция небывалая, с их точки зрения. Поэтому мы выдержим", - заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видеофрагмент переговоров транслировался на сайте "Вести.ру".
Лукашенко добавил, что Белоруссия будет выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, чего бы ей это ни стоило.
"Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России (оказана Белоруссии – ред.). Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило", - заявил белорусский президент.