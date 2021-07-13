https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741078064.html

Лукашенко заявил Путину, что Белоруссия выдержит санкции Запада

Лукашенко заявил Путину, что Белоруссия выдержит санкции Запада - РИА Новости, 13.07.2021

Лукашенко заявил Путину, что Белоруссия выдержит санкции Запада

Белоруссия выдержит санкции, введенные против нее западными странами, а также общую экономическую ситуацию в мире, заявил во вторник президент республики... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:39

2021-07-13T13:39

2021-07-13T13:54

россия

александр лукашенко

белоруссия

санкции ес в отношении белоруссии

в мире

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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Белоруссия выдержит санкции, введенные против нее западными странами, а также общую экономическую ситуацию в мире, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко."Благодаря этому, что мы не порвали эти связи (с Россией – ред.), нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике. Дело даже не только в этих, как вы очень точно сказали, "вирусах извне", этих санкциях, дело в том, что ведь мировая экономика здорово припала… И все эти накаты, которые идут, и по ценообразованию… Конечно, все страны подвержены этому влиянию, даже в Китае инфляция небывалая, с их точки зрения. Поэтому мы выдержим", - заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видеофрагмент переговоров транслировался на сайте "Вести.ру".Лукашенко добавил, что Белоруссия будет выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, чего бы ей это ни стоило."Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России (оказана Белоруссии – ред.). Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило", - заявил белорусский президент.

https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739386337.html

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россия, александр лукашенко, белоруссия, санкции ес в отношении белоруссии, в мире