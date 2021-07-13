https://ria.ru/20210713/arkhitektura-1741085783.html

Власти Ленобласти сохранят уникальные объекты архитектуры

Власти Ленобласти сохранят уникальные объекты архитектуры - РИА Новости, 13.07.2021

Власти Ленобласти сохранят уникальные объекты архитектуры

В Подпорожском районе Ленинградской области завершаются работы по сохранению уникального деревянного храмового ансамбля Согиницы — "Никольская церковь... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:19

2021-07-13T14:19

2021-07-13T14:22

ленинградская область

подпорожье

ленинградская область

подпорожский район

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С.-Петербург, 13 июл — РИА Новости. В Подпорожском районе Ленинградской области завершаются работы по сохранению уникального деревянного храмового ансамбля Согиницы — "Никольская церковь (деревянная)" и "Церковь Святого пророка Илии" XVII-XIX веков, а также объекта культурного наследия регионального значения Верхне-Свирской ГЭС 50-х годов прошлого века; основной объем работ планируют завершить до конца 2021 года, сообщил заместитель председателя регионального правительства и председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Ленинградские Кижи По словам историка деревянного зодчества, члена президиума Ленинградского областного отделения ВООПИиК Михаила Мильчика, Ленинградская область небогата памятниками деревянного зодчества, но каждый имеющийся здесь объект уникален. Например, церковь Святого Николая Чудотворца на берегу реки Важенка датируется 1696 годом. Это единственный уцелевший образец шатрового храма прионежской школы. В декабре 2019 года были начаты работы по масштабной реставрации церкви, в наши дни являющейся памятником культурного наследия. Специалисты занимаются реставрацией и воссозданием деревянных конструкций и деталей, кровли, конструкций валунного фундамента, резьбы по дереву, окон и деревянных приборов, окраской фасадов и интерьеров. Например, для того чтобы восстановить испорченные деревянные элементы, подбираются деревья того же возраста, из которых был сделан тот иной утраченный элемент, то есть возраста от ста до 200 лет. В свою очередь, Владимир Цой отметил, что церковь сохранилась в оригинальном состоянии на 60-70%. На ближайшее время запланированы благоустройство территории и проведение инженерных систем, монтаж молниезащиты и заземления, установка сигнализации.Он добавил, что Согиницы — не единственное место в Подпорожском районе, где реставрируют памятники деревянного зодчества. Работы также идут в соседней деревне Заозерье, где восстанавливают часовню Петра и Павла XVII века. До конца года она вернет свой исторический облик. Сохраняя историю Помимо деревянного зодчества, в Подпорожье началась реставрация Верхне-Свирской гидроэлектростанции, возведенной в начале 1950-х годов в стиле сталинского классицизма и с 1979 года являющейся объектом культурного наследия регионального значения. До недавнего времени переправиться с одного берега Свири на другой как пешеходам, так и автомобилистам можно было только по ГЭС. Сейчас же для этих целей строится новый мост. В июле текущего года строители закончат возведение последней опоры на левом берегу. Длина двухполосного моста составит 727 метров, подъездных путей - почти два километра, ширина проезжей части - 7,5 метра. Ограничений по весу для техники не будет. Окончание работ по строительству мостового перехода запланировано на 2023 год.

https://ria.ru/20201117/vyborg-1584947017.html

https://ria.ru/20201231/varyagi-1591597389.html

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ленинградская область

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подпорожье, ленинградская область, подпорожский район