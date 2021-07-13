https://ria.ru/20210713/alisa-1741096241.html

В Петербурге проверяют информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса"

В Петербурге проверяют информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса" - РИА Новости, 13.07.2021

В Петербурге проверяют информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса"

Комитет по культуре Петербурга проводит проверку после сообщений о том, что группа "Алиса" якобы дала несогласованный концерте в городе, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:03

2021-07-13T15:03

2021-07-13T15:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Комитет по культуре Петербурга проводит проверку после сообщений о том, что группа "Алиса" якобы дала несогласованный концерте в городе, сообщает ведомство."Комитет по культуре начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы "Алиса" на территории киностудии "Лендок". По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии", - говорится в сообщении.Как информирует комитет по культуре, в настоящее время у площадки запрошена подробная информация о концерте, включая количество зрителей.Как следует из сообщения в Telegram-канале поклонников "Алисы", "подпольная акустика без ПЦР-тестов и COVID-паспортов" была анонсирована на 9 июля. Стоимость билета составила 5 тысяч рублей при условии оплаты исключительно наличными. Зрители не должны были разглашать информацию о концерте. Им предлагалось отправить контактные данные по электронной почте и ждать связи с агентом.Администратор студии "Лендок" сообщила РИА Новости, что никаких несогласованных концертов "абсолютно точно" не проводилось. В настоящее время администрация студии разбирается в ситуации. Комментариями представителей "Алисы" РИА Новости пока не располагает.На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Петербурге культурные и зрелищные мероприятия необходимо согласовывать с городским комитетом по культуре. При этом со вторника наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек.

https://ria.ru/20210702/otmena-1739653195.html

https://ria.ru/20201130/kontsert-1587038651.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алиса, константин кинчев (панфилов), санкт-петербург