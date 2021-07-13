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https://ria.ru/20210713/alisa-1741096241.html
В Петербурге проверяют информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса"
В Петербурге проверяют информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса" - РИА Новости, 13.07.2021
В Петербурге проверяют информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса"
Комитет по культуре Петербурга проводит проверку после сообщений о том, что группа "Алиса" якобы дала несогласованный концерте в городе, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:03
2021-07-13T15:03
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алиса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Комитет по культуре Петербурга проводит проверку после сообщений о том, что группа "Алиса" якобы дала несогласованный концерте в городе, сообщает ведомство."Комитет по культуре начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы "Алиса" на территории киностудии "Лендок". По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии", - говорится в сообщении.Как информирует комитет по культуре, в настоящее время у площадки запрошена подробная информация о концерте, включая количество зрителей.Как следует из сообщения в Telegram-канале поклонников "Алисы", "подпольная акустика без ПЦР-тестов и COVID-паспортов" была анонсирована на 9 июля. Стоимость билета составила 5 тысяч рублей при условии оплаты исключительно наличными. Зрители не должны были разглашать информацию о концерте. Им предлагалось отправить контактные данные по электронной почте и ждать связи с агентом.Администратор студии "Лендок" сообщила РИА Новости, что никаких несогласованных концертов "абсолютно точно" не проводилось. В настоящее время администрация студии разбирается в ситуации. Комментариями представителей "Алисы" РИА Новости пока не располагает.На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Петербурге культурные и зрелищные мероприятия необходимо согласовывать с городским комитетом по культуре. При этом со вторника наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек.
https://ria.ru/20210702/otmena-1739653195.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алиса, константин кинчев (панфилов), санкт-петербург
В Петербурге проверяют информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса"
15:03 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "Алиса" Константин Кинчев
Солист группы Алиса Константин Кинчев - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Власти Петербурга проверяют информацию о несогласованном концерте группы "Алиса"

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Комитет по культуре Петербурга проводит проверку после сообщений о том, что группа "Алиса" якобы дала несогласованный концерте в городе, сообщает ведомство.
"Комитет по культуре начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы "Алиса" на территории киностудии "Лендок". По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии", - говорится в сообщении.
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Как информирует комитет по культуре, в настоящее время у площадки запрошена подробная информация о концерте, включая количество зрителей.
Как следует из сообщения в Telegram-канале поклонников "Алисы", "подпольная акустика без ПЦР-тестов и COVID-паспортов" была анонсирована на 9 июля. Стоимость билета составила 5 тысяч рублей при условии оплаты исключительно наличными. Зрители не должны были разглашать информацию о концерте. Им предлагалось отправить контактные данные по электронной почте и ждать связи с агентом.
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Администратор студии "Лендок" сообщила РИА Новости, что никаких несогласованных концертов "абсолютно точно" не проводилось. В настоящее время администрация студии разбирается в ситуации. Комментариями представителей "Алисы" РИА Новости пока не располагает.
На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Петербурге культурные и зрелищные мероприятия необходимо согласовывать с городским комитетом по культуре. При этом со вторника наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АлисаКонстантин Кинчев (Панфилов)Санкт-Петербург
 
 
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