https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 13.07.2021

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы

Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:19

2021-07-13T18:19

2021-07-13T18:20

региональные конфликты

туркмения

вооруженные силы сша

джо байден

афганистан

таджикистан

сша

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741115636_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c053a106ea548801944df02d16f9cb42.png

Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.

туркмения

афганистан

таджикистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-13T18:19 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, региональные конфликты, туркмения, вооруженные силы сша, джо байден, афганистан, таджикистан, сша, талибан, в мире