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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 13.07.2021
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:19
2021-07-13T18:20
региональные конфликты
туркмения
вооруженные силы сша
джо байден
афганистан
таджикистан
сша
инфографика
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Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
туркмения
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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видео, региональные конфликты, туркмения, вооруженные силы сша, джо байден, афганистан, таджикистан, сша, талибан, в мире
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы

18:19 13.07.2021 (обновлено: 18:20 13.07.2021)
 
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Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
 
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