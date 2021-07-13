https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 13.07.2021
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:19
2021-07-13T18:19
2021-07-13T18:20
региональные конфликты
туркмения
вооруженные силы сша
джо байден
афганистан
таджикистан
сша
инфографика
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Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
туркмения
афганистан
таджикистан
сша
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5
4.7
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-13T18:19
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PT0M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, региональные конфликты, туркмения, вооруженные силы сша, джо байден, афганистан, таджикистан, сша, талибан, в мире
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-13T18:19
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PT0M58S
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
18:19 13.07.2021 (обновлено: 18:20 13.07.2021)
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
ИнфографикаРегиональные конфликтыТуркменияВооруженные силы СШАДжо БайденАфганистанТаджикистанСШАТалибанВ мире