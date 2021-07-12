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Женский союз попросил ГП отменить дело москвички, укусившей полицейского
Женский союз попросил ГП отменить дело москвички, укусившей полицейского - РИА Новости, 12.07.2021
Женский союз попросил ГП отменить дело москвички, укусившей полицейского
Председатель Всероссийского женского союза "Надежда России" Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой отменить уголовное дело против москвички,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:33
2021-07-12T15:40
мвд москвы
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Всероссийского женского союза "Надежда России" Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой отменить уголовное дело против москвички, отказавшейся надеть маску в МФЦ и укусившей полицейского при задержании, соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что полиция жестко задержала посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы. В МФЦ сообщили РИА Новости, что задержание произошло 25 июня. Сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за женщины, нарушавшей общественный порядок и отказывавшейся надевать средства индивидуальной защиты. В столичном главке МВД заявляли, что женщина вела себя агрессивно, укусила полицейского и несколько раз ударила его по ноге. Полиция составила на женщину административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Позднее было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".В обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова союз просит отменить решение о возбуждении уголовного дела и рассмотреть вопрос об ответственности полицейских, которые, по мнению организации, "нарушили как дух, так и букву закона".Как отмечается в обращении, полицейские были осведомлены о том, что в находящейся у входа в МФЦ машине женщину ждет несовершеннолетний ребенок.
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мвд москвы, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
Женский союз попросил ГП отменить дело москвички, укусившей полицейского
14:33 12.07.2021 (обновлено: 15:40 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российский женский союз попросил ГП отменить дело москвички, укусившей полицейского в МФЦ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Всероссийского женского союза "Надежда России" Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой отменить уголовное дело против москвички, отказавшейся надеть маску в МФЦ и укусившей полицейского при задержании, соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что полиция жестко задержала посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы. В МФЦ сообщили РИА Новости, что задержание произошло 25 июня. Сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за женщины, нарушавшей общественный порядок и отказывавшейся надевать средства индивидуальной защиты. В столичном главке МВД заявляли, что женщина вела себя агрессивно, укусила полицейского и несколько раз ударила его по ноге. Полиция составила на женщину административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Позднее было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
В обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова союз просит отменить решение о возбуждении уголовного дела и рассмотреть вопрос об ответственности полицейских, которые, по мнению организации, "нарушили как дух, так и букву закона".
Как отмечается в обращении, полицейские были осведомлены о том, что в находящейся у входа в МФЦ машине женщину ждет несовершеннолетний ребенок.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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МВД МосквыИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
 
 
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