https://ria.ru/20210626/zhenschina-1738760244.html

Задержанная в Москве женщина укусила полицейского

Задержанная в Москве женщина укусила полицейского - РИА Новости, 27.06.2021

Задержанная в Москве женщина укусила полицейского

Женщина, которую задержали в столичном МФЦ за отказ соблюдения санитарных требований, вела себя агрессивно и укусила полицейского, сообщает пресс-служба ГУ МВД... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-26T21:34

2021-06-26T21:34

2021-06-27T07:26

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Женщина, которую задержали в столичном МФЦ за отказ соблюдения санитарных требований, вела себя агрессивно и укусила полицейского, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что полиция жестко задержала посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы. В МФЦ сообщили РИА Новости, что задержание произошло 25 июня. Сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за женщины, нарушавшей общественный порядок и отказывавшейся надевать средства индивидуальной защиты.Добавляется, что для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее составили два административных протокола по статьям 3.18.1 кодекса Москвы об административных правонарушениях "Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы", а также 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"."Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210624/ukus-1738517156.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия