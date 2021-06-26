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Задержанная в Москве женщина укусила полицейского
Задержанная в Москве женщина укусила полицейского - РИА Новости, 27.06.2021
Задержанная в Москве женщина укусила полицейского
Женщина, которую задержали в столичном МФЦ за отказ соблюдения санитарных требований, вела себя агрессивно и укусила полицейского, сообщает пресс-служба ГУ МВД... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-26T21:34
2021-06-26T21:34
2021-06-27T07:26
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Женщина, которую задержали в столичном МФЦ за отказ соблюдения санитарных требований, вела себя агрессивно и укусила полицейского, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что полиция жестко задержала посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы. В МФЦ сообщили РИА Новости, что задержание произошло 25 июня. Сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за женщины, нарушавшей общественный порядок и отказывавшейся надевать средства индивидуальной защиты.Добавляется, что для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее составили два административных протокола по статьям 3.18.1 кодекса Москвы об административных правонарушениях "Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы", а также 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"."Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.
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москва, происшествия
Задержанная в Москве женщина укусила полицейского
21:34 26.06.2021 (обновлено: 07:26 27.06.2021)
Задержанная в московском МФЦ женщина укусила полицейского
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Женщина, которую задержали в столичном МФЦ за отказ соблюдения санитарных требований, вела себя агрессивно и укусила полицейского, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве
.
Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что полиция жестко задержала посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы. В МФЦ сообщили РИА Новости, что задержание произошло 25 июня. Сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за женщины, нарушавшей общественный порядок и отказывавшейся надевать средства индивидуальной защиты.
"На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя", - говорится в сообщении.
Добавляется, что для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее составили два административных протокола по статьям 3.18.1 кодекса Москвы об административных правонарушениях "Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы", а также 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
"Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.