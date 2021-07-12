https://ria.ru/20210712/zemletryasenie-1740859430.html

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 12.07.2021

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло рядом с Курильскими островами в понедельник, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T03:11

2021-07-12T03:11

2021-07-12T03:11

российская академия наук

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло рядом с Курильскими островами в понедельник, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась. Данные о том, как толчки ощущались в населенных пунктах, уточняются, сообщили в учреждении.

https://ria.ru/20210711/zemletryaseniya-1740818556.html

курильские острова

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российская академия наук, курильские острова